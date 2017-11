Digitális röpdolgozatok a felhőben

Egyes tárgyaknál így már előadás közben is követhetnék a hallgatók pl. egy végeselem szoftver gyakorlati alkalmazását, hozzáférnének felhő alapú alkalmazásokhoz. Egy másik fontos eleme lehetne az oktatásnak a rögtöni digitális számonkérés is, amellyel nagyon jók a tapasztalataim – mondta el dr. Hanula Barna egyetemi docens, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja.



Az egyetem meglevő IT infrastruktúrája ezt nagy számú hallgató számára nem teszi lehetővé.



Annak érdekében, hogy megtegyék az első lépéseket ezen az úton, az Universitas-Győr Nonprofit Kft. adományozott az egyetemnek egy ilyen eszközt, amely a Jedlik Ányos teremben, a B1-ben került felszerelésre. A tavaszi félévben az eszközt már sikerrel tesztelték, és az a tapasztalat, hogy a rendszeres digitális röpdolgozatok jelentősen javították az évfolyam vizsgaeredményeit.