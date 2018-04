Detektívhétvége Győrben, családi programok Sopronban - ajánlónk a hétvégére

Győr és környéke

Mosonmagyaróvár és környéke



Sopron és környéke



Rábaköz

04. 13., péntekEsterházy-palota, 16.30 óraGyőr soha nem feledhető napja – Csenár Imre, a Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke emlékező szavai.Bombázások, légi harcok Győrben és környékén 1944–45 – Nagy Róbert egyetemi tanársegéd előadása. A belépés díjtalan.04. 13., péntekGyőri Szolgáltatási Szakképzési Centrum, 18–22 óraA színes és szórakoztató programok mellett lehetséges életutakat kínálnak. Most egy éjszaka alatt végigjárhatod a Győri Szolgáltatási SZC szakképző iskoláit, a velük együttműködő sikercégek máskor rejtett világát, feltárhatod a menő szakemberek titkait, megnézheted, melyik foglalkozás mit takar, játssz végig akár ezer pályát néhány óra alatt! Lehet, hogy a jövőd itt, ezen az éjszakán kezdődik!04. 14–15., szombat-vasárnapTeátrum Panzió és Étterem, 10 órátólDeríts fel a macskaköves utcákat járva egy rejtélyt! Adott egy térkép, egy feladatsor és egy rejtély, melyet csak Győr nevezetes helyszíneire ellátogatva tudtok megoldani.Kedvezményes ár: ezen a hétvégén diákáron (950 Ft/fő) vehettek részt. 10 éves kor alatt ingyenes!04. 06-tól 04. 15-igZichy-palota (Liszt Ferenc utca 20.), 17 óraA kiállítást megnyitja Vadas Zsuzsa.A kiállítás látogatása ingyenes. Nyitvatartás: naponta 10–17 óra között.04. 13., péntekBezerédj-kastély, 18 óraÖn is megtapasztalhatja a tibeti zengőtálak jótékony hatásait. Bejelentkezés: 36-30/602-6747.04. 13., péntekLikócsi Közösségi Ház, 15–19 óra04. 14., szombatÚjvárosi Műv. Ház, 9–13 óraIngyenes orvosi vizsgálatok, szűrések, mérések, tanácsadások, bemutatók és gyermekprogramok.Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola, Alapfokú Műv. Iskola, 10–13.30 óraA szépkorúak rekreációjáról szóló előadással kezdődnek az egészségtudatos programok. A szűrővizsgálatok és a tanácsadások mellett finom és egészséges ételekkel is megismerkedhetnek a résztvevők. További információ: egeszseg.gyor.hu04. 14., szombat8–18 óra: Kosárfonószombat. Előzetes jelentkezés szükséges. 15.30 óra: A Nag Hammadi gnosztikus könyvtár (ami a Bibliából kimaradt) – Arany László tanár, író, tudományos kutató előadása.04. 14–15., szombat-vasárnap9–16 óra: (szombaton kezdés: 8.15 órakor) Agykontrolltanfolyam 10–14 éveseknek.04. 15., vasárnapTarcsay utcai piactér, 7–14 óraInformáció: 20/313-4156.04. 14., szombatEsterházy-palota, 17 óraBabos Ágnes festőművész önálló kiállításának ünnepélyes zárórendezvénye. Beszédet tart: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke.04. 15., vasárnapBatthyány liget, 10 óraÍrók, költők, szerelmek címmel várják az érdeklődőket tematikus városnéző sétára! A séta részvételi díja: 2500 Ft, klubtag, diák, nyugdíjas: 2000 Ft. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.Rómer-házJegyár: normál: 1000 Ft/diák, nyugdíjas: 800 Ft.04. 15., vasárnap15 óra: Aurora borealis – Északi fény. Magyar játékfilm17.15 óra: Teljesen idegenek. Feliratos, olasz vígjáték19.15. óra: Thelma. Feliratos norvég erotikus thrillerThelma, egy vallásos háttérrel rendelkező norvég diáklány Oslóba költözik, ahol beleszeret egy másik lányba. S miközben szégyenérzettel terhelt szexuális ébredését éli meg, Thelma felfedezi, hogy természetfeletti képességgel és erővel rendelkezik...04. 14., szombat10 és 11 óra: Aprók Színháza: Egyik kicsi, másik nagy, Vaskakas – Aprók terme.04. 15., vasárnap11 óra: Jancsi és Juliska, Vaskakas – Kamaraterem.Improvizációs Nyitott Műhely04. 13., péntekGyőri Nemzeti Színház, 19 óra: Bolha a fülbe, Várady-bérlet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 11 óra: Koldus és királylány, Sulibérlet „C". Menház Színpad, 19 óra: A Szkalla lányok – Béres Ilona, Tordai Teri.04. 14., szombatGyőri Nemzeti Színház, 19 óra: A skarlát betű, Somlai-bérlet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 11 és 19 óra: Koldus és királylány, bérletszünet, A padlás, Csengery „F" bérlet.04. 15., vasárnapGyőri Nemzeti Színház, 19 óra: A padlás, bérletszünet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 15 óra: A vád tanúja, Betlen „E" bérlet. Menház Színpad, 19 óra: Lionel Goldstein: Halpern és Johnson – Székhelyi József, Trokán Péter.04. 17., keddGyőri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 17 óra: A vád tanúja, Czuczor „E" bérlet. Menház Színpad, 19 óra: Ősember – Kálloy Molnár Péter.04. 13., péntekRómer-ház, 20–4 óraAz eddigi összes Žagar-album legjobb számait tartalmazó dupla remix vinyl lesz hallható.Jegyár: Elővételes: 1800 Ft, normál: 2200 Ft.04. 14., szombatRómer-ház, 20–23.30 óra04. 14., szombatRómer-ház, 23.55–4 óra04. 14., szombatTét, Művelődési ház, 16 óraA Téti Hajnalcsillag Dalkör estje.04. 14., szombatKazinczy Ferenc Művelődési Ház, 14–19 óraEgészségnap a pannonhalmi Életmód Klub szervezésében. Ismeretterjesztő előadások, masszázs- és termékbemutatók, ének-zene-tánc és meglepetések. A programra a belépés díjtalan.04. 14., szombatPannonhalmi főapátság, Hospodár-kert, 10 óraÉrdekel, milyen gyümölcsfafajták voltak jellemzőek a sokorói tájon 100–150 évvel ezelőtt? Szeretnéd megtudni, hogyan őrizzük meg ezeket az utókor számára? Ha érdekelnek a válaszok, látogass el Pannonhalmára! Az interaktív bemutató mellett a szabadtéri színpadon Heinczinger Mika koncertjével várják a kicsiket és nagyokat.10 óra: Ősgyümölcsös-avatás, interaktív faoltó- és metszőbemutató. 11 óra: Égigéző – Heinczinger Mika lemezbemutató koncertje (esőhelyszíne: a bencés gimnázium díszterme). Bővebb információ:. A belépés ingyenes.04. 13., péntekFlesch-központ, 19 óraFilharmonikus-hangversenybérlet.A Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. Vezényel: Gérard Korsten. Közreműködik: Jörg Brückner – vadászkürt.Műsor: F. Mendelssohn-Bartholdy: „Die schöne Melusine"– nyitány, op. 32; R. Strauss: II. (Esz-dúr) kürtverseny, op. 86; R. Schumann: II. (C-dúr) szimfónia, op. 61.A bérletes előadásra korlátozott számban jegyek is válthatók az előadás előtt 5000 forintos jegyáron.Mosonszentmiklós, 04. 13., péntek, művelődési ház, 14.30 óraA magyar költészet napja tiszteletére beszélgetés könyvekről, versekről, angyalokról...04. 13., péntekFlesch-központ, 18 óraAz idén nyolcadik évfolyamát kezdi meg a Komp. A tárlatot megnyitja Pápai Emese művészettörténész.04. 13., péntekFehér Ló Közösségi Ház, 18 óraKerek egy esztendő a Wenckheim-kastélypark ösvényein. Dr. Grin Igor fotográfus fotókiállítása.04. 14., szombatFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraKövi Szabolcs koncertje. A belépő: 2500 Ft.04. 13., péntekFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraÉrdekes növények megjelenítése többféleképpen, zöld manók és tündérkék világa... Anyagköltség: 500 Ft.04. 14., szombatFlesch-központ, 10 óra6 éves kortól várják az alkotni vágyó gyermekeket.04. 14., szombatFehér Ló Közösségi Ház, 16 óraÚj medicina biologika előadás, amely az egyes betegségek lelki okait mutatja be. A részvétel ingyenes.04. 14., szombatLiszt Ferenc kulturális központ, 15–19 óraSzárnybontogató, ahol az egész család szárnyalhat! Lesz: felhővadászat, solymászbemutató, tündérruhák, gyerekkönyvek vására, Gombóc Artúr csokicsalogató, pilótaképző, tündértanoda, drónreptetés, bábszínház, kézművescsodák, röpke tánc és égi társasutazás. Belépő: 500 Ft, családi jegy: 1500 Ft. A szárnyakkal érkezőknek szabad a belépés! A Szárnybontogató keretében: Veres András: Ágoston, avagy egér a felhők között. A Mesebolt Bábszínház és a Ziránó Színház közös produkciója. Kalandos történet egy repülő egérről...04. 13., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21 óraHamisítatlan brazil este a Búgócsigában. Párostánc-workshop, brazil zenekar és szambashow várja az érdeklődőket. Belépő: 1000/1500 Ft.04. 14., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 22 óraA népszerű soproni formáció uralja a színpadot a ’90-es évek legjobb rockslágereivel. Belépő: 1000 Ft.04. 15., vasárnapMunkácsy TeremEgy este tangóharmonikával és borral. A Fidelissimart kiállítás finisszázs programja. Zene: Migovics Zoltán – tangóharmonika. A kiállítás belépőjegyével látogatható. 700 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft.Fertőszentmiklós, 04. 13., péntekIfjúsági és Szabadidő Központ, 13 óra04. 22., vasárnapIKSZT rendezvényterme, 15 óraA Bolero Tánc- és Sportegyesület hagyományos jótékonysági gálája. 60 táncos fordul meg a színpadon a hagyományos táncgála alkalmával, ahol a versenyzők bemutatják új koreográfiáikat. A programot vendégfellépők produkciói színesítik. A gála bevételét a világbajnokság költségei-nek csökkentésére fordítják.