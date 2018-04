Dér Heni látványos show-val készül a győri bulira - videók

˝Semmit sem csinálnék másképp, mint akkor, ez alapszabály. Felnőttként megtanultuk, hogy nincs megbánás, nincs olyan, hogy jó, vagy rossz döntés, mert nyilván nem véletlen, hogy annak idején helyesnek éreztük azokat a lépéseket. Én csak köszönetet mondhatok magamnak, meg talán a sorsnak... Ugyan mindig a nehezebb utat választottam, haladhatott volna egyenesebben is a történetem, de így sokkal izgalmasabb, és nagyon értékelni tudom a munkám gyümölcsét. Pontosan azért, mert minden egyes alapkövet egyedül, saját erőmből mozgattam és tettem le. A tehetségkutatótól kaptam egy nagy lendületet, amit ügyesen kihasználva elkezdtem építeni a karrieremet - anélkül, hogy bármilyen más egyéb hátteret kaptam volna. Nagyon szép időszak volt az, rengeteg szakmabelit akkor ismertem meg, és kollégáimmal, Tóth Verával, Gáspár Lacival, Oláh Ibolyával most is jóban vagyunk, tartom velük a kapcsolatot. Büszke vagyok arra, hogy bár én nem szerepeltem a döntőben, most mégis ott lehetek közöttük˝.

"A zeneiségem kifejezi a belső énemet. Eddigi legnagyobb dalaim mindegyike pozitív - még ha van is egy kis keserédesség is benne -, de mindegyik motiváló hatású, pozitív a kicsengése. Ha én rossz passzban vagyok, akkor is mosolygok, és nem azért mert megjátszom magam, hanem nem szeretek panaszkodni - még magamnak sem, nemhogy a barátaimnak. Időnként azonban rá kell jönnöm, hogy nem olyan nagy tragédia, ha évente egyszer van egy olyan esténk, amikor elengedjük az érzelmeinket, és megengedem magamnak, hogy Bridget Jones -szerűen végigsírjam a fél éjszakát. Akkor úgy tényleg kijön minden, jó és rossz is egyaránt - ezt máskor nem engedem meg. De ez a dal pont egy ilyen estén született. Aztán másnap elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez túl őszinte, nagyon szomorúnak tűnik, nem akarom kihozni, mert azt fogják rólam gondolni, hogy ilyen vagyok. Betettem a dalt a fiókba, mert túl kitárulkozónak tűnt a részemről.



Hónapokkal később úgy döntöttem, hogy mégiscsak megjelentetem, mert ez is én vagyok, és ettől semmi nem fog változni, legfeljebb annyi, hogy még inkább merem vállalni az érzéseimet. Úgy gondolom, jó döntést hoztam. Nagyon szeretem ezt a dalt, és nyáron forgatunk is hozzá klipet.˝