Demény, a sztárkutya és gazdája volt a 10. Pannonhalmi Gyalogtúra vendége - galéria

Magos Judit írónő több évvel ezelőtt csupán a saját és barátai szórakoztatására hozta létre kutyája oldalát, amelynek időközben több tízezres követőtábora lett. Úgy is szokták emlegetni őket, hogy az ország leghosszabb ideje tartó valóságshow-ja az övék.Juditnak a közösségépítés volt az elsődleges célja, és bár tudja, hogy a szórakoztatás szép dolog, ennél is többet szeretett volna. Ma már több sikeres "közös" könyvük jelent meg, és mindenki, aki követi őket, büszke lehet rájuk, hiszen sok millió forintot gyűjtöttek össze rászoruló embereknek, menhelyeknek, állatvédelmi szervezeteknek, sorsukra hagyott állatoknak.A Pannonhalmi Gyalogtúráknak is hasonló a célkitűzése: közösséget építeni, szórakoztatni, de közben nemes célért küzdeni: az állatvédelem fontosságára felhívni a figyelmet."Öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy kutya és gazdája gondolkodás nélkül elfogadták a meghívást, és az előadáson túl együtt teljesítették velünk a túra legnehezebb szakaszát. Egy biztos, Demény követőtábora szombat estére ismét szép számmal növekedett" - írta Ress Anita, a túrák szervezője.A sztárkutya szereti a töpörtyűt, így nem volt kérdés, hogy minden túrázót a "vezér" kedvencével leptek meg a pihenő alkalmával. Ez valakinek megnehezítette, valakinek megkönnyítette a gyaloglás utolsó szakaszának megtételét.