December 10-től változás - Előnyök, hátrányok az új menetrendben Győrtől Sopronig és Bécsig

A menetrendben a nagyobb módosítások mellett sok néhány perces változás történt. Érdemes indulás előtt tájékozódni. Fotó: Mészáros Mátyás

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK) Zrt. vonalain hat Győr és Szombathely között közlekedő járat megáll a „Csorna, benzinkút" megállóhelyen is.Az eddig iskolai napokon Töltéstaváról 6.43-kor induló járat meghosszabbított útvonalon jár, Pázmándfaluról indul 6.32-kor. Az iskolai napokon Győrből 7.00-kor induló busz Táp helyett Tápszentmiklósig közlekedik, majd onnan indul vissza a megyeszékhelyre 7.52-kor. A Sikátorba iskolai napokon 12.40-kor Győrből induló járat leszálló utasok jelentkezése esetén betér Láziba.A fertődi Velux-portától 14.10-kor induló busz végállomása tanszünetben munkanapokon Győr helyett Csorna lesz, míg menetrendje iskolai napokon nem változik. Új járatot vezetnek be Csorna és Győr között, amely 7.30-kor indul a rábaközi városból.Ugyancsak új járatok szolgálják ki Győrsövényházt iskolai napokon: 7.35-kor már nem egy, hanem két busz indul Győrből a tóközi faluba, elsősorban a Waldorf-iskolások miatt, de bárki felszállhat rá. Emellett a községből iskolai napokon 10 órakor indul járat a megyeszékhelyre.Az eddig iskolai napokon Sopronból 7.45-kor Fertődre induló busz Fertőendrédig közlekedik, majd onnan indul vissza Sopronba 7.51-kor. Utóbbi járat tanszünetben munkanapokon továbbra is Fertődről indul. Az iskolai napokon 6.02-kor a jánossomorjai temetőtől Mosonmagyaróvárra induló járat 5.57-kor a Szent István úti megállóhelyről indul.

Így változik a Bécsbe tartó vonat menetrendje >>



MÁV új bérleteket is kínál a Győrből, Mosonmagyaróvárról és Hegyeshalomból Bécsbe ingázók számára. MÁV új bérleteket is kínál a Győrből, Mosonmagyaróvárról és Hegyeshalomból Bécsbe ingázók számára.

A MÁV-Startnál a délutáni hazautazás elősegítésére munkanapokon új vonat közlekedik Győr és Mosonmagyaróvár között, amely Győrből 15.18-kor indul. Győrbe, illetve Győrből közvetlen eljutást biztosítanak az EC140-es és EC141-es számú Hortobágy EuroCity vonatpárral a (Kijev–)Záhony–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest–Győr–Hegyeshalom–Bécs útvonalon. (Az eddig Nyíregyházáról Bécsbe közlekedő Hortobágy EuroCity útvonala Záhonyt is eléri, és közvetlen kocsit továbbít Kijev és Bécs között. Ennek köszönhetően új SparSchiene jegyeket vezetnek be erre a vonatra és viszonylatra. A kerékpárszállítási lehetőséget egész évben biztosítja a vasútvállalat a vonaton a nemzetközi forgalomban.)2018. március 15-től október 23-ig, hétvégenként új utazási lehetőség lesz Győr és Zirc között. A vonat Győrből 9.25-kor, Zircről 15.38-kor indul. A Győr–Celldömölk és a Csorna–Pápa vonal menetrendje nem módosul.A GYSEV vonalain a legnagyobb változás, hogy holnaptól megindul a személyvonati közlekedés Rajka és Pozsony között. A vasúttársaság Hegyeshalom állomáson biztosítja a közvetlen átszállási lehetőséget Budapest, Győr és Csorna irányába is. Ezenkívül csak néhány perces módosítások történtek a menetrendben – tudtuk meg Rázó László szóvivőtől.