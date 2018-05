Dallos Bogi dala szól a szökőkútból Győrben - videó

„Jó ötlet volt megkérdezni a lakosságot, ők mit szeretnének látni, hallani a szökőkútnál, ami eddig is fontos találkozási pont volt a győrieknek. Csaknem 8000 szavazat érkezett öt kategóriában. Nagyon örülök hogy a győriek egy győri előadót választottak Dallos Bogi személyében. A másik szökőkút a Rába és a Mosoni-Duna találkozásánál is hamarosan indul" – mondta a megyeház előtti tér szökőkútjának beindításakor Radnóti Ákos alpolgármester szerda délelőtt.A szökőkút megújult zenei palettával és koreográfiával működik idén, amire a városlakók szavazhattak. A közelmúlt aktuális nagy magyar slágere kategóriában a legtöbben a győri származású Dallos Bogi Már nem zavar című dalát választották.„Már a jelölés is megtiszteltetés volt. Talán sírni is fogok, ahogy meghallhatom a saját dalomat abban a városban, ahol felnőttem. Nagyon jólesik, hogy összefogtak a győriek és rám szavaztak" – mondta az énekesnő.A XX. század világslágerei közül a Queen Bohemian Rhapsody és Andrea Bocelli–Sarah Brightman Time to Say Goodbye dalait választották a helyiek.A legkedveltebb aktuális világsláger Ed Sheerantől a Shape Of You lett, míg a XX. század nagy magyar slágerei közül a Republictól A 67-es útra és Ákostól az Ilyenek voltunkra voksoltak a legtöbben. Felcsendül még komolyzenei kategóriában Erkel Ferenc Palotása és Liszt Ferenc Szerelmi álmok című műve.