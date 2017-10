Csornai malomban őrölnek - Lisztre váltják a szeretet búzáját

Gyermekjóléti központok, szociális intézmények, rászoruló családok, idősek gondozóháza, kórházak és szeretetszolgálatok kapnak belőle, akik majd szétosztják azt.



A Magyarok Kenyere programban gazdákat szólít meg az agrárkamara, s így gyűjtenek össze soktonnányi búzát, melyet aztán az őrlés után a rászorulók között osztanak szét. Fazakas Z. Márton csornai premontrei apát áldotta meg a lisztet, hisz az apátság is közvetítő, segít eljuttatni a lisztet az arra érdemeseknek. A gazdák gesztusát méltatta, akik – ezt a hétvégi időjárás is bizonyította – folyamatosan küzdenek a természettel is, hogy „minden magyar család asztalára kenyér jusson." Széles Sándor a megyei kormányhivatal vezetője az ügyben az összefogást emelte ki, s azt, hogy a gazdálkodók a termelt javak egy részét jó célra fordították. Számokat is említett Németh Gergely: eszerint 105 gazda összesen 17,2 tonna búzát adott a közösbe, melyből a csornai malomban 10,3 tonna liszt készült. A kormányhivatalban szimbolikusan egy kilogramm becsomagolt lisztet vehettek át egy adománylevél mellé a támogatott szervezetek. Az adománylevelet válthatják majd lisztre, melyet ki is szállítanak nekik.