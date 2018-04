Csodálatos tortákat készít a győri Mezei Erika - fotókon mutatjuk a remekműveket

Madeleines

Elkészítés: 40 perc

Nehézség: 1



Hozzávalók (16 db evőkanál nagyságú formához):

100 g liszt

100 g vaj

120 g cukor

2 tojás

fél narancs és fél citrom héja

fél kávéskanál sütőpor



Elkészítés:

1. A vajat cukorral habosra keverjük, majd a kissé elkevert tojásokat kicsinyenként hozzákeverjük.

2. A liszttel elkevert sütőport a citrushéjakkal együtt beleadagoljuk.

3. Ezután a formákba kanalazzuk és 170 fokra előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük.

4. Ízlés szerint porcukorral meg lehet hinteni.



1 db tápanyagtartalma: 102,7 kcal; 1,5 g fehérje; 5,1 g zsír; 12,3 g szénhidrát



Dietetikus tanácsa: Cukorbetegek és fogyókúrázók teljes kiőrlésű lisztet, xilitet/eritritet; lisztérzékenyek gluténmentes lisztet; tejcukorérzékenyek laktózmentes vajat használjanak.

Kertészmérnökként végzett a budapesti Corvinus Egyetem szőlőtermesztő és borász szakán. Kipróbálta magát a szakmájában vállalkozóként idehaza, dolgozott virágkötészetben Ausztriában. Öt év napi ingázás után búcsút intett a virágoknak, s fejébe vette, cukrászatot tanul és mézeskalács-díszítéssel foglalkozik majd.Mezei Erika gasztrokalandja megsárgult családi szakácskönyv régi receptjével kezdődött. Ebből készültek el az első mézeskalácsok, kerültek elő a minták a díszítéshez.„Napi feladatommá vált a kutakodás az interneten – beszélt a kezdetekről. Érdekelt, ki hogyan csinálja, jöttek a tanfolyamok és onnantól nem volt megállás. Sokat tanultam ebben az időben Vargáné Anikótól. Napi 10–12 órában sütöttem, gyakoroltam, receptekre vadásztam. Egészen addig, amíg a mézeskalácsok fölött azt nem éreztem, tortákkal kellene foglalkoznom inkább. Elvarázsolt a tortadíszítés, az internetnek köszönhetően a világ minden táján alkotó cukrászok munkái elérhetők már. El sem tudtam képzelni, hogyan csinálják, de úgy vagyok összerakva, hogy ha egyszer valamibe belekezdek, az nem hagy nyugodni, amíg nem sikerül."És ha már az ember tanul, tanuljon a legjobbaktól: ennek jegyében vett részt az Olaszországban élő Radó Krisztina kurzusain, hogy elsajátítsa az úgynevezett Royal Icing technikát, amit mestere Angliában Eddie Spence-től tanult, aki e téren világszerte elismert szaktekintély. Ez a különleges tortadíszítési technika Franciaországból, illetve a viktoriánus Angliából indult világ körüli hódító útjára, s nyűgözte le Erikát is.„A Royal Icing egyike azoknak a technikáknak, melyekkel csodálatosan lehet díszíteni, szerintem ezzel készülnek a legszebb esküvői torták. Az alapanyag elkészítéséhez csupán két hozzávalóra van szükség: tojásfehérjére és porcukorra. Persze az ördög, mint annyi minden másban, ez esetben is a részletekben, az arányokban lakik. Speciális szerszámok sem kellenek hozzá, néhány vékony díszítőcső elég a sikerhez annak, aki tudja, hogyan kell használni. Ebben a műfajban minden egyszerűen bonyolult. És nagyon munkaigényes. Ehető tortára Magyarországon tudtommal rajtam kívül alig csinálja más. A technikát már jól ismerem, most azon dolgozom, hogy egyre szebb, tökéletesebb, egyre különlegesebb tortákat készítsek. Ez a technika nagyon nehéz. Sok ezer óra van abban, hogy rutint szereztem, temérdek gyakorlással jár. A szorgalom ugyanakkor önmagában kevés, kézügyesség, fantázia is kell mellé, látni kell hozzá a térben. A díszítő keze nem remeghet, egy kézzel kell díszíteni, a levegőben, támaszték nélkül, ami nem egyszerű feladat. És közben gyorsnak is kell lenni. De ami a nehézsége, az adja szépségét is."Erika idővel kíváncsi lett, mit ér megszerzett tudása. Egyéves tortás múlttal a háta mögött profi cukrászok között hetedik lett a budapesti Cake Designer világbajnokság selejtezőjében. Ráadásul megkapta a zsűri különdíját, amire nagyon büszke és a kétévente megrendezendő versenyen újra megmérettetné magát.„Szerencsére már a saját műhelyemben adott a lehetőség a nyugodt munkára és csak a megrendelők igényeire koncentrálhatok. A Facebook ebben nagy segítség, ott megtalálhatók a portékáim, a megrendeléseim zöme is onnan érkezik. A torta mindig ízlés dolga, de tapasztalataim szerint a jó minőségű gyümölcsös és fekete csokoládés a legtöbbek kedvence. S én örömmel dolgozom. Nincs számomra különlegesebb érzés, mint amikor az ember tekintete elidőzik egy tortán, és átjárja a gondolat, hogy nagyon szép, amit létrehozott, s ezzel másoknak is örömöt szerez. Divatok jönnek, divatok mennek, de a torta, a virág, az esküvő örök."