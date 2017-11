Csoda? A hintáról lezuhant fiú már maga hajtja a kerekesszékét

Puszit dob, és boldogan mosolyog, ha meglátja kórházi ágya mellett édesanyját a 18 éves Krisztofer, a várpalotai körhintabaleset legsúlyosabb sérültje - írja a blikk.hu A fiatalember felépülése kisebb csodának számít: a tini hetekig kómában volt, és még az sem volt biztos, hogy valaha magához tér-e.A lap cikkéből kiderül, hogy valószínűleg még hosszú hónapokig tartó küzdelem áll a tinédzser előtt. Egyelőre orvosai sem tudják, hogy szenvedett-e maradandó sérülést a baleset következtében.– Én most már biztosan tudom, hogy csodák igenis vannak! – újságolta a Blikknek Máthé Zoltánné Diána, Krisztofer édesanyja. – A fiam az élő példa erre: fantasztikus látni, ahogy nap mint nap egyre jobban van. Két napja puszit dob mindenkinek, akit csak meglát, sőt már a kerekesszékét is maga hajtja. Beszélni egyelőre nem tud, hiszen ott a cső a torkában, de nem kizárt, hogy a hét végén attól is megszabadítják az orvosai. Én mindig is tudtam, hogy Krisztofer egy igazi harcos, és ezt most szerencsére be is bizonyítja – mesélte az asszony.A nyolc gyermekét nevelő pár Győrben talált megfelelő otthont, innen járnak Krisztoferhez a fővárosi rehabilitációs intézetbe.Szeptember elején Várpalotán egy 33 méter magas, a körhinta emiatt szétesett. A balesetben a 18 éves Krisztofer kirepült a szerkezetből és a járdaszegélynek csapódott. A fiatalembert a mentők a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították.Az üzemeltető cég, és a szerződés rendben volt. A rendőrség foglalkozás kö­rében elkövetett veszélyeztetés miatt nyomoz.