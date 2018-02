Cserkészek földön, égen, vízen

A péri reptér is segíti a győri csapatot. Ott zajlanak a gyakorlati foglalkozások.

A győri repülő cserkészcsoport hazánkban egyedülálló közösség. Európában rajtuk kívül csak Angliában működik hasonló.A repülés bűvöletében élnek, céljuk, hogy mindannyian sikeres vizsgát tegyenek és egyedül emelkedhessenek a magasba.– A győri repülő cserkészcsapat célja, hogy a gyerekekben, fiatalokban felkeltsük az érdeklődést a repülés iránt, illetve, hogy segítsük az elég gyengén álló pilóta- és a repülőüzemi utánpótlást – tudtuk meg a lelkes csapat alapító vezetőjétől. Szabó János elmondta, hogy mindez hatékonyan megvalósulhasson, munkájukat szakmailag a Győri Aero Klub Egyesület vitorlázó-szakosztálya és a győr–péri reptér támogatja.– A repülés csodálatos dolog. Minden vitorlázás különleges élmény, amikor a természet erőit használjuk arra, hogy a magasban maradjunk. Ezt az élményt ismerhetik meg cserkészeink, akik egy legalább négyéves program keretében játékos foglalkozásokon készülnek fel az elméleti vizsgára. Nyári táborainkban pedig – oktató segítségével – gyakorlórepüléseket végeznek, hogy megszokják, miként viselkedik a gép a levegőben. Büszkén mondhatom, szépen haladunk, hiszen egyik tagunk, a tizenhét éves Pula Eszter már sikeresen vizsgázott vitorlázórepülő és a teljesítményrepüléseire készül – említette Szabó János, aki 2016-ig a győri evangélikus gyülekezetben szolgált, azóta tábori lelkészként elsősorban a tatai dandárnál, hetente egy napot pedig Győrött az Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél.

– A nyári repülőstáborainkat a péri reptéren tartjuk, ahol a gyerekek tevékenyen kiveszik részüket a repülőtér működtetéséből, a gyakorlati foglalkozásokon a modellrepülésbe és a vitorlázórepülésbe is belekóstolhatnak. Szintén nyaranta szervezzük a balatoni vitorlástáborunkat, ami kiváló alkalom arra, hogy cserkészeink a vízi közlekedés szabályait, a vitorlázás alapismereteit is alapfokon elsajátíthassák.Szabó János beszámolt arról is, hogy a győri repülő cserkészek rendszeresen vesznek részt szakmai kirándulásokon is, természetesen olyan helyekre utaznak, amelyek kapcsolatosak a repüléssel. Így jutottak el – sok más mellett – a Magyar Honvédség helikopterbázisára, a szolnoki reptérre, illetve Ferihegyre. Idén a kecskeméti repülőbázis az úti cél.– Három éve tevékenyen részt veszünk a Betlehemi Békeláng mozgalomban. A békelángot Jézus születésének he- lyéről, a Születés-bazilika örökmécseséről az osztrák cserkészek hozzák el Európába, ahol továbbadják a különböző országokból érkező társaiknak – mesélte a győri közösség vezetője. – Megtiszteltetés számunkra, hogy Magyarországra a győri repülő cserkészek közreműködésével érkezhet meg a szeretet lángja, amit tavaly a Széchenyi téren, ünnepi műsor keretében osztottunk szét a győriek kis mécseseire.