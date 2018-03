Cserélik a régi hintaállványokat Győrben

A Győr-Szol Zrt. lecseréli a közterületi játszótereken lévő elöregedett hintaállványokat – erről beszélt Radnóti Ákos városüzemeltetéséért is felelős alpolgármester és Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő hétfőn a győr-pinnyédi Napfény utcában, ahol éppen ilyen munkálatok zajlottak. A napokban megkezdődött utolsó ütemben 22 helyszínen cserélik a fa hintatartó oszlopokat időtállóbb fémszerkezetekre, így összesen 74 helyszínen újulnak meg a hintaállványok a városban.



Radnóti Ákos hangsúlyozta: Győr valamennyi játszótere megfelel a szabványoknak, de – mint a Kisalföld kérdésére elmondta – karbantartásra, kisebb felújításokra folyamatosan költeni kell. Idén például 20 millió forintot szánnak erre. Emellett nagyobb fejlesztésekre is sor kerül, ebben az évben legalább 50–60 millió forint értékben. A politikus kifejtette azt is, hogy a faültetési program szintén érinti a játszótereket.



Szeles Szabolcs kiemelte: Pinnyéden többfunkciós közösségi teret, egyfajta piknikligetet hoztak létre az elmúlt években, ahol a bekerített kispályás labdarúgópálya mellett többek között játszótér, siklópálya és lábtengópálya teszi teljessé a kikapcsolódást. Ugyanott néhány héten belül többfunkciós mászóvárral bővül a játszótér.