Csatornafedelek bosszantják az autósokat a győri utakon

A Pápai úton augusztus végéig fél pályán halad a forgalom; a 26 fedél cseréje nagy munka. Fotó: Bertleff András

Kell a casco a kátyúkárhoz

Százezer forintos kár keletkezett olvasónk ismerősének autójában, amikor egy felcsapódó csatornafedél törte-zúzta az alvázat. Esetében az útkezelő elismerte felelősségét és fizetett. „Akötelező a csatornafedél okozta kárra nem fizet, ez a kátyúkárok közé tartozik, a casco fedezi. A kárt be kell jelenteni, de mindig megvizsgáljuk a körülményeket, minden eset egyedi elbírálás alá esik" – járta körül a csatornafedelek okozta károk kérdését Zsidi Mária, az Aegon biztosító területi igazgatója.

Friss hír, hogy a városi útkezelő augusztus végéig 600 méteren cseréli a csatornafedeleket a győri Pápai úton. Megkérdeztük olvasóinkat, akik egyértelmű véleményt mondtak: 93 százalékukat zavarja vezetés közben a rossz helyen lévő csatornafedél, és ugyanekkora volt azok aránya, akik szerint rossz állapotúak.Nincs olyan autós, aki vezetés közben ne bosszankodott volna már azon, miért a kerék útjába helyezik el a csatornafedeleket, esetleg ne próbálta volna kerülgetni őket, hogy ne zöttyenjen akkorát a család féltett kincse, szeme fénye, a drága autó. Aki vezet, a fedlapokkal nap mint nap randevúzik, Győrben pedig különösen sok helyen: a Szigethy Attila úton, a Szent István út egyes szakaszain, az Új Bácsai úton bukkan fel a probléma. A téma örök, sajnos sokáig sorolhatnánk azokat az utakat a környéken, ahol útban vannak, rosszak a csatornafedelek.„Éves mulasztást pótol a város – mondta lapunknak Czöndör Péter civil érdekvédő, aki aláírásokat is gyűjtött az utak felújítása érdekében. Hozzátette: – Nagyon rossz a győri utak állapota, gyakran a csapadékvíz elvezetése sem megoldott." De miért kell folyton cserélni a fedlapokat?„Ahol utat újítunk fel, mindenhol korszerű, nagy teherbírású, úgynevezett önbeálló fedlapokat fektetünk le. Ezek nem 25–30 kilósak, mint régen, hanem jóval súlyosabbak, akár 110 kilósak is lehetnek. Ezáltal stabilabbak, beépíthetőbbek" – magyarázta Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő műszaki vezetője, sajtószóvivője.Hogy miért a keréknyomba helyezik a csatornafedeleket? Olvasóink többsége (40 százalék) szerint egyszerűen az átgondolatlan munkavégzés miatt, és azt is sokan felvetették (35 százalék), hogy tőlünk nyugatra ez másképp van. Annak a 12 százaléknak volt igaza, aki arra szavazott, hogy a műszaki előírások betartása miatt. A csatornák szerte a világban az út alatt futnak, így könnyebben hozzáférhetők bármilyen beavatkozás esetén. Középen sem lehetnek a fedlapok, mert az építés során legalább az egyik sávot szabadon kell hagyni a forgalom számára. A műszaki előírások betartása után pedig gyakran nem marad más hely, így a keréknyomba kerülnek a csatornafedelek, amelyek ha nagy igénybevételnek vannak kitéve, megsüllyednek.Folytassuk jó hírrel, merthogy „az állami utak felújításakor a fedlapok szintbe helyezése általában a projekt része" – tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs vezetője. Máthé-Tóth Péter pedig azzal biztatja kitartásra a bosszankodó autósokat, hogy tudják, még rengeteg a rossz fedlap, de: „évről évre csökken a számuk".