Csatornacsere miatt változik a forgalmi rend a győri belvárosban

Szerdától várhatóan négy hétre lezárják Győr belvárosában az Árpád útnak a Tarcsay Vilmos utca és a Kiss János utca közti szakaszát. Az itt húzódó beton csatornából nemrég kicseréltek a Pannon-Víz Zrt. szakemberei egy szakaszt, most ezt a munkát folytatják.



Az építkezés idején a vízellátás és a szennyvízelvezetés folyamatos lesz. A környéken megváltozik a forgalmi és a parkolási rend, aki teheti válasszon más útvonalat.



Szerdán és csütörtökön éjszaka Győr Gyárváros, Szabadhegy, Jancsifalu, térségében tisztítják a főnyomó vezetéket. Az öblítéseket este tizenegy órakor kezdik és legkésőbb hajnali öt órakor fejezik be. A karbantartás idején víznyomás ingadozásra és átmeneti vízelszíneződésre számíthatnak a vízfogyasztók.



Természetesen ez idő alatt is fogyasztható az ivóvíz, de ivóvizes tartálykocsit is irányítanak az érintett körzetekbe.



Kérik, hogy az érintett területen a fehér ruhák mosása előtt szemrevételezéssel ellenőrizzék a megfelelő vízminőséget.



Az öblítési munkák befejezése után az érintett területek lakói vízdíj kompenzációt fognak kapni, melyet számlájukból automatikusan jóvá fognak írni.