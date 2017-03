Csapatzászlót adományozott a megyei önkormányzat

A fotón: jobbról Németh Zoltán, középen Gazdig Róbert, balról Csillag István

A megyei közgyűlés elnöke méltányosnak tartotta a kérést, így anyagi támogatásával a közelmúltban elkészülhetett a csapatzászló, melyet az elnök a Megyei Önkormányzati Hivatalban március 13-án, délelőtt adott át a szervezet megyei parancsnokának és egyik tagjának, vitéz Gazdig Róbert ezredesnek.Az eseményen Németh Zoltán elmondta, hogy örömmel támogatta a kérést, hiszen a zászló egy fontos jelkép, ezen a jelképen pedig szerepel megyénk neve. Így bárhová viszik magukkal a szervezet tagjai, egyúttal Győr-Moson-Sopron megye nevét, hírnevét is viszik, öregbítik.

Csillag István arról beszélt, hogy a csapatzászló egyre növekvő taglétszámú szervezetük egységességét szimbolizálja. Hozzátette: „szervezetük tagjai érzik, hogy a kormány nem bünteti, hanem sokkal inkább elismeri azokat, akik az ’56-os eseményekben aktívan részt vettek. A leszármazottak pedig büszkék elődeik bátor tettére. A fiatalok is egyre több ismeretet kapnak 1956-ról, amiben az 1956-os Magyar Nemzetőrség Megyei Szervezete is tevékenyen részt vesz."A nemzetőrség vezetője fontosnak tartotta azt is megemlíteni, hogy már a március 15-én Lébényben tartandó megyei ünnepi megemlékezésre és szoboravatásra már természetesen örömmel viszik magukkal. Ezt követően pedig, amely eseményen a 1956-os Magyar Nemzetőrség Megyei Szervezetének tagjai meghívást kapnak és jelen lesznek, ott a csapatzászlónak is fontos helye lesz.