Családi pillanatokba csöppenhetnek már a legPICibb győri babák is

Lehet bármilyen apró egy újszülött, az anyukájával való érintkezés létfontosságú a növekedése szempontjából. A tervezettnél korábban világra jött babáknak is ugyanúgy kell, hogy édesanyjuk testmelegét érezzék, szívverését hallgassák, hiszen ezek segítenek a gyarapodásukhoz, gyógyulásukhoz.A baba-mama találkozások most már Győrben is könnyedén megvalósulhatnak a legPICibb újszülöttek számára is, hiszen a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Perinatális Intenzív Centrumában (PIC) a zavartalan szoptatás elősegítéséhez szükséges paravánt, kenguruzáshoz szükséges székeket és még számos családbarát eszközt, valamint a koraszülők kényelmét szolgáló berendezést adott át a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) segítségével a NaturAqua.A csecsemőknek gyakran és hosszasan szükségük van a szüleik testközelségére, mivel az adja biztonságérzetüket. Kenguruzáskor lehetőség van a baba és mama kapcsolatának elmélyítésére, hiszen a bőr-bőr kontaktus segít a baba hőszabályozásának beállításában, és anyukájának jól ismert szívhangja is megnyugtatja. Emellett a korababák esetébenkülönösen igaz, hogy az egészséges életkezdethez a legegyszerűbb intervenció és gyógyszer az anyatej.„A koraszülötteket szült édesanyák tejének összetétele ugyanis különbözik az időre szült anyukák tejétől, nagyobb a fehérje-, zsír-, energia- és immunanyag-tartalma, több ásványi sót és kevesebb laktózt tartalmaz. Enzim tartalma miatt könnyebben emészthető. És ami a leglényegesebb, számos olyan, az idegrendszer és a retina fejlődéséhez szükséges alkotóelemet tartalmaz, amit egyetlen tápszer sem tud pótolni" – mesélte az átadás kapcsán Földvári-Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke.A győri koraszülött központnak átadott adományok, amelyek között mellszívók, pumpák, kenguruszékek, paraván is szerepel, a győri ici-PICi babák szülővel való fizikális érintkezését, anyatejjel könnyebb táplálását segíti. A paraván lehetővé teszi, hogy a kórteremben egyszerre több család kenguruzhasson intimebb, meghittebb körülmények között.A győri kórház szülőváró folyosóján edukációs jelleggel LED TV-t helyeznek el, amelyen tájékoztató információk és koraszülött témában készült kisfilmek segítik felkészülni a friss szülőket PICi babájuk gondozására. Az ingázó szülők kényelmére is gondoltak az adományozók: olyan konyhai eszközök, mint a vízforraló és a mikrohullámú sütő a bejárós koraszülőknehéz pillanatain enyhít, hogy a PIC-en töltött órákban újszülöttjükön kívül magukkal is törődhessenek.A NaturAqua a magyarországi koraszülött ellátás elkötelezett támogatója már harmadik éve. Partnere, a KORE közreműködésével segít családbaráttá tenni a kórházi osztályokat, hogy a koraszülött csecsemők ápolása mellett szüleik nyugalmát is szavatolja.