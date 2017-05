Családi dráma Győr környékén: apa és fia ütötte ököllel az anyát, és ez csak az egyik bűnük

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség tíz bűncselekmény miatt emelt vádat a Győrhöz közeli Csikvánd településen élő apával és fiával szemben, melyeket a volt feleség és édesanya, valamint annak új párja ellen követtek el.A vádirati tényállás szerint a férj és a feleség válását követően a bíróság a házaspár vagyonközösségét is felosztotta úgy, hogy a felek egyezségét – jogerősen – jóváhagyta. Ennek ellenére a volt férj és fia a sértetthez került vagyontárgyakra is igényt tartanak.Az igényük érvényesítése érdekében 2016 nyarának egyik éjjelén a sértett fia bekopogott édesanyja új otthona ablakán, majd oda a nyíló ablakon keresztül beugrott. Ezzel egyidejűleg a volt férj a zárt kapu ellenére a kerítésen át ment be a házba, ahol mindketten több alkalommal, ököllel arcon ütötték a sértettet, akinek az orra is eltört. A fiú azt is közölte a bántalmazás során, hogy. Az apa ezt követően az udvaron a kezében lévő vascsővel a sértett párja autójának valamennyi ablakát kitörte, 86.000 forint kárt okozva ezzel.

Két nappal később a vádlottak megjelentek a sértett nő mezőgazdasági telepén, ahol a sértett üzletfelei előtt kiabálni kezdtek a sértettel, majd a fiatalabb vádlott ököllel ütni kezdte édesanyja fejét és követelte, hogy a traktorokat írassa a nevére. A sértett fejbőre felrepedt. A bántalmazást az egyik üzletfél fékezte meg.Ugyanezen a nyáron az apa a sértett új párját gépkocsival üldözőbe vette, autóját néhány cm-re megközelítette, reflektorral világított rá, míg a sértett autója az árokba csúszott. A helyszínre érkező sértett nőt a vádlott a karjánál fogva próbálta az autóból kirángatni annak ellenére, hogy ő éppen a rendőrséggel volt telefonos kapcsolatban. Ezt a sértett férfivel utazó utas akadályozta meg.Az idősebb vádlott 2016 szeptemberében volt feleségét is üldözőbe vette autójával. Őt egy kereszteződésnél leszorítva jobbra kanyarodásra kényszerítette, majd megelőzte és hirtelen lefékezett előtte az út közepén. A sértett úgy tudott elmenekülni, hogy hátramenetbe kapcsolt és elhajtott.Az apa mindemellett 2016 tavaszától zaklatja volt feleségét, éjszakánként felkeresi otthonánál és a növényzetben elrejtőzve különféle állításaival háborgatja.Az ügyészség a vádlottakkal szemben testi sértések, önbíráskodás, magánlaksértés, rongálás, zaklatás és közúti veszélyeztetések miatt emelt vádat. Velük szemben a bíróság távoltartást alkalmazott - tájékoztatta a kisalfold.hu-t dr. Takács Péter főügyész.