Csaknem megölték a tinik a hajléktalan férfit Győrben

Tóth Péter a sebészeten lábadozik, túl van az életveszélyen, de látszik, mennyire brutálisan elverték támadói. Fotók: Mészáros Mátyás

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség előzetes letartóztatását indítványozta annak a két fiatalkorú fiúnak, akik vasárnap hajnalban megvertek és megkéseltek egy hajléktalant Győrben.Az indítvány szerint a két fiatal ittas állapotban ment oda a padon fekvő 53 éves hajléktalan férfihoz, akit arra szólítottak fel, hogy álljon fel és pakoljon ki. Ugyanakkor minderre időt sem hagyva bántalmazni kezdték a sértettet: ütötték, rugdalták, majd földre kerülését követően taposták is őt. A fiatalabb, 15 éves fiú elővette a nála lévő zsebkést is, amellyel hét helyen megszúrta a sértettet. A szúrások a sértett mell- és hasüregébe hatoltak.A bántalmazásnak egy járókelő vetett véget, aki rákiáltott a fiatalokra. Az elkövetők ezt követően a sértett értékeivel együtt elszaladtak a helyszínről. A sértett életveszélyes állapotban került kórházba.Emellett megállapítható, hogy egyikükkel szemben korábbi eljárások is folyamatban vannak. Mindezek miatt az ügyészség a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának elrendelésére tett indítványt - tájékoztatta a kisalfold.hu-t dr. Takács Péter főügyész.Sorsszerű vagy sem, de Tóth Péter akkor vált hajléktalanná, amikor későbbi támadói megszülettek. A férfi tizenhat éve él Győrben, válása után még dolgozni érkezett Győrszentivánra a szomszédos megyéből; a munka nem jött össze akkor, ő azonban maradt a városban, úgy is, hogy nem volt aztán hajléka. Sok éve Adyvárosban, a Kék Diszkont melletti parkban él, eddig békén hagyták. Egyszer, évekkel ezelőtt dobálták meg suhancok kővel, más atrocitás nem érte.Egy héttel ezelőttig.„Másodszor támadtak meg" – mondja a szubintenzív osztályról épp csak kikerült Tóth Péter, akinek testéből még most is csövek lógnak ki, így még napokig kórházi ápolásra szorul a győri Petz-kórház sebészetén. Tizenöt és tizenhat éves támadója másodjára csaknem halálra verte és késelte.Október első napjaiban állítása szerint ugyanez a két fiú támadta meg, mint most. „Csak akkor nem késeltek meg" – mondja rezignáltan a kórházi ágyán, hozzátéve, hogy „elvitték a táskámat; vagyis mindenemet". Az első támadás után is kórházba került a hajléktalan, de akkor a sebeit ellátták, s az intézmény a kincstári darabokból fel is ruházta a legszükségesebbekkel: kapott váltás ruhát, amikor hazaengedték.Kézenfekvő a kérdés, de a válasz is, hogy miért tért ugyanoda vissza, ahol egyszer már megtámadták, s ahonnan az elkövetők kereket tudtak oldani: mert hajléktalanként ez a park az otthona. A verés után visszatért tehát a padjához, ahol október 8-án hajnalban arra eszmélt, hogy a két kamasz egyike a nyakát fogja és fojtogatja, a másik pedig késsel a hasába és a mellkasába döf.„Azt kiabálták: »Pakolj ki!«, de mondtam nekik, mit, hisz már mindenemet elvittétek? Nem tudom, mennyire voltak maguknál, amikor megtámadtak. Nem nagyon emlékszem az ezt követően történtekre. Amit találtak, azt megint csak elvitték: például az asztmagyógyszeremet. Legutóbb két nő hívott segítséget hozzám, most úgy tudom, egy férfi szólt a rendőröknek. Köszönöm nekik, az utóbbi az életemet mentette meg."

Brutális eset Tatabányán is



A szintén fiatalkorú (az elkövetéskor 15 éves) M. A. április 30-án Tatabányán, egy park melletti buszmegállóban – a gyanú szerint – olyan brutálisan megvert egy 45 éves hajléktalant, hogy az áldozata a helyszínen életét vesztette. A gyilkos tini itt még nem állt le, ugyanis néhány órával később egy 57 éves hajléktalannak is nekitámadt, őt ismét olyan erővel bántalmazta, hogy szintén a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított a bántalmazást követően az elhunyt egy pár cipőjét magához vette és azzal távozott a helyszínről.

Azonnali műtét várt a sérültre – erősítette meg prof. Oláh Attila, a győri sebészeti osztály vezetője, a kórház orvos igazgatója. A beteg életveszélyben volt, nem kérdés, hogy a gyors és szakszerű ellátás mentette meg az életét. Hét(!) szúrás volt a testén, ebből kettő behatolt a mellüregbe, egy pedig többszörös bélsérülést okozott. A maradék négy szúrás deréktájon és ágyékon érte a férfit, akit két órán át operáltak. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közleménye szerint október 8-án a hajnali órákban érkezett hozzájuk a bejelentés: „A kiérkező rendőrök megállapították, hogy egy vasból készült szemetes- edénnyel és később ököllel bántalmazták a padon fekvő sértettet, majd egy késsel többször megszúrták a férfit. A mentők a sértettet súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A megyei rendőr-főkapitányság nyomozói széles körű adatgyűjtést és tanúkutatást követően másnap beazonosítottak és elfogtak két fiatalkorú fiút, akik a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatóak."A 15 és 16 éves kamaszokról annyit tudtunk meg, hogy iskolába járnak, de nem ott fogták el őket. Győrben élnek, így az előállításuk is ott történt meg egy nappal az eset után. A gyanú emberölési kísérlet, tettüket beismerték. Ellenük kezdeményezik az előzetes letartóztatás elrendelését is, úgy tudjuk, a mai napon dönt erről a bíróság.„Hogy meg tudnék-e nekik bocsátani? – kérdez vissza Tóth Péter. – Nekem is vannak gyerekeim, két lányom, de ilyenre azt hiszem, nincs bocsánat; akkor sem, ha gyerekek tették."