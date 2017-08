Cross-Border 17 győri középiskolásokkal

Június 24. és július 19. között zajlott a Cross-Border 17 elnevezésű programsorozat, ahol a Deák-iskola mellett a Czuczor- és Lukács-iskola 3-3 diákja is lehetőséget kapott arra, hogy ne csak bepillanthassanak a színház világába, hanem aktív résztvevői is legyenek annak.



A páratlan összefogásnak köszönhetően 6 országból 80 fiatal dolgozott együtt a „Hotspot" című darab színpadra állításában, melyet elismert művészek irányítottak. A mozgásra épülő darabban olyan aktuális témák jelentek meg, mint a kirekesztés, a sport és a teljesítménykényszer, valamint a szociális média, valamint napjaink mobiltelefon-függősége. A nagysikerű ingolstadti előadást követően az előző évekhez hasonlóan idén is alkalom nyílt arra, hogy a tanulók Ingolstadt egy partnervárosában bemutassák a színdarabot, amelynek helyszíne ez évben a szlovéniai Muraszombat volt. Természetesen a közel egyhónapos program alatt a próbák mellett volt idő a kikapcsolódásra is, változatos kirándulások, kulturális programok színesítették a hétköznapokat, s ezalatt országhatárokat átívelő barátságok köttettek. Reméljük, jövőre, a programsorozat 12. évében ismét részesei lehetünk mindennek!