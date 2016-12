Cipőt és nadrágot kértek a Jézuskától a gyerekek

Nélkülözve, de annál nagyobb szeretetben él az öt gyermek – a 15 éves Szilárd, a 12 éves Nikolett, a 10 esztendős Cintia, a 6 éves Kevin és az 1 éves Viktória – édesanyjával."Soha, semmit nem kértek kiskorukban sem, mintha érezték volna, hogy fájdalmat okoznának a kívánságokkal. A nagyobbak most már segíteni is próbálnak, Szilárd például hétvégente szórólapozik" – mesélte büszkén a gyermekeit egyedül nevelő édesanya.Kétszobás, dohos, sötét ház jelenti számukra az otthont, de ez az, aminek bérleti díját ki tudja fizetni a gyedből, a családi pótlékból és a gyerektartásból. Ruhával és élelmiszerrel egy közelben élő asszony és a gyerekek hittanoktatója rendszeresen segíti a családot, s az őket ismerő jóakaróknak köszönhető az is, hogy hozzájuk is ellátogat a Jézuska.

A Jóakarat hídja 150 ezer forintos támogatásból adósság nélkül tölthetik az ünnepeket. Zsuzsa a gyermekektől felénk fordulva, súgva jegyezte meg: "Veszek valami kisebb meglepetést is mindegyikőjüknek, hadd legyen igazi az idei karácsony!"