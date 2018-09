Chip olvasóval keresik az eltévedt kutyák gazdáit Pannonhalmán

Az első csoportos pannonhalmi gyalogtúrát 2015 áprilisban szervezték, a természetbarátok negyedévente kirándulnak. Most szeptemberben az ő segítségükkel szerezték be a chip olvasót a településen.

Ress Anita saját kutyáján, Matyin mutatta meg, milyen egyszerű a chip olvasó használata.

"Az egyik főtéri kávézó a közösségi oldalán többször posztolt felhívásokat, miután magányos kutyákkal találkoztak. Én is láttam csellengő, ijedt négylábúakat. Augusztus 20-án a tűzijáték után egy bichon keverék kiskutyára figyeltünk fel, szóltunk a megyei állatvédőrségnek. Ők rögtön segítettek chip olvasóval. A kutyában ugyan nem volt érzékelő, ám az ötlet itt fogalmazódott meg bennünk" - kezdte Ress Anita, a pannonhalmi TourInform iroda vezetője."Elsőként a pannonhalmi önkormányzat vezetőinek vetettük fel, hogy szerezzünk be chip olvasót. Bagó Ferenc polgármester, Vas Gábor alpolgármester és Kovács Szabolcs jegyző rögtön támogatásáról biztosított minket. A készülék 30 ezer forintba került. Ezt az összeget ajó szándékú kirándulói adták össze szeptember első hétvégéjén" - folytatta Ress Anita."Mielőtt a kirándulókhoz fordultunk, elméletben felépítettük a rendszert. Ha találkozunk egy érzékelővel ellátott kutyussal a városban, akkor a számsort a jegyzőnek továbbítjuk. Ha nem helyi a kis szökevény, akkor környékbeli állatorvosokhoz fordulunk. Ők elérik az országos adatbázist és szólnak a gazdának, hogy ne aggódjon, megvan a négylábú barátjuk" - mondta Ress Anita.A chip olvasó múlt hét közepén érkezett meg Pannonhalmára és már kétszer használták. "Csütörtökön tartották a veszettség elleni pótoltást a településen, megkértem az állatorvost, hogy mutassa meg a készülék használatát. Miután visszaindultam a főtérre, nem akartam hinni a szememnek: magányos kutyát láttam.Először azt gondoltam, kandikamerával tréfálnak, de nem viccről volt szó. A kutyusnak sajnos nem volt érzékelője. Pénteken az egyik lelkes helyi állatbarát, Horváth Szabolcs is talált egy kutyust. Ekkor sikerrel jártunk, az állat tóthegyi tulajdonosa örült, amikor meghallotta, hogy jó helyen van a kutyája" - közölte Ress Anita.A pannonhalmi turisztikai szakember hozzátette: az országos TourInform találkozón felveti majd, hogy minél több irodában legyen chip olvasó. Reméljük, sok település követi a pannonhalmi példát.