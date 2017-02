Centiken múlt a tragédia Győrben: átszaladt a gyalogos a forgalmas úton, a busz előtt - videó

˝Egy győri buszos küldte ezt a felvételt. Emlékeztek még a nemrég történt gázolásra az Ipar úton?Ez a néni is a buszra sietett. Arra, amelyik előtt átszaladt...˝ - olvashatóFacebook-csoport posztjában.Az említett, egy 83 éves néni át akart sietni az úttesten, szomszédasszonya várta az Ipar u. túloldalán, a buszmegállónál. Szemtanúk szerint a másik hölgy még szólt is neki, hogy ne most induljon. Azt nem tudhatjuk, hogy a néni nem látta a Mercedes Transportert vagy csak gyorsabban jött a kocsi, mint ahogy gondolta a szabálytalanul helyen átvágó néni, aki ezért életével fizetett...