Carmennel érkezik a szerelem

Tegnap még a Richter Teremben próbálták a Bizet-operát, mától birtokba veszik az Audi-arénát. A produkció karmestere Attilio Tomasello. Fotó: B. A.

A Bizet-opera koncertszerű előadásában fellép 8 szólista, a Nemzeti Énekkar 78 fős kórusa, 25 tagú gyerekkórus és 65 zenésszel a Győri Filharmonikus Zenekar. A produkció karmestere Attilio Tomasello, rendezője Nina Dudek, a címszerepet Olesya Petrova, Don Josét Pataki Adorján énekli.Tegnap megérkezett Győrbe a Nemzeti Énekkar, így velük kiegészülve mától már az előadás helyszínén próbálnak a művészek. Nina Dudek rendezőnek határozott elképzelése van a látványról, a megvalósításban Szelei Mónika segíti, akit ezúttal rendezőasszisztensként nevesítettek a stáblistán.

"Le a kalappal mindenki előtt, mert ilyen rövid idő alatt nagyon megterhelő színpadra állítani egy ennyire komplex művet."

Szelei Mónika rendezőasszisztens, díszlet- és jelmeztervező

A koncert inkább közelebb áll majd a színházi élményhez, mint a szigorúan vett koncertszerű előadáshoz.– A darab erős szimbolikája a rózsákra van helyezve, amely a díszletben több apró jelzéssel meg is jelenik, mint élő formában vagy rózsabokorként, mint konzervált virágokként, ez utóbbi utal arra, hogy Don José szeretné megtartani a szerelmet, amelyet Carmen iránt érez – mondta Szelei Mónika, aki a díszleteket és jelmezeket álmodta a darabhoz. – Erdei Gábor volt a segítőm, hogy ez az installáció színpadra kerüljön.Az előadásnak vannak statikus elemei, mint például a zenekar, az énekkar, de a gyerekkórus és a szólistákszínészi szerepet is kapnak.– A szereplők pontos utasításokat kapnak a rendezőtől és bár nem jelmezekben, hanem saját ruhatárukból válogatott öltözékben lépnek fel – amiket néhány kiegészítővel a darab hangulatához igazítottam –, ezzel és a színpadi játékkal is úgy erősítettük a karaktereket, hogy színházi hatást keltsenek. A hatalmas játékteret, az emelvényes dobogórendszert igyekszünk mozgalmassá tenni és átjátszatni. Fantasztikus szólistákkal dolgozunk, sok munka vár még ránk, de emlékezetes előadást szeretnénk.