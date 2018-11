Cápahúst lehet enni a Széchenyi-egyetem menzáján ezer forintért Győrben - fotó

Gyümölcsleves, rizses hús, finomfőzelék, tejbegríz. Sokan nőttünk fel az iskolai menzán, jó vagy rossz emlékek fűznek hozzá. Változik a világ: a győri egyetem menzáján cápahúst lehet enni, menüben, ezer forintért. Amúgy mondani szokás, nem pénz érte.„Időről-időre igyekszünk valami különlegességgel szolgálni, így került most a menübe a cápahús – szolgált felvilágosítással a Széchenyi-egyetem étterme részéről Bakács Barbara.– Az egyetem kollégiumában sok a külföldi hallgató, nekik is igyekszünk a Magyarországon nem ismert ízek étlapra helyezésével kedveskedni." Azt is megtudtuk, hogy nem túl népszerűek a szokottól eltérő ízek: tíz betérőből jó, ha egy-kettő választja az újat. Pedig, tanúsíthatjuk, az egyetemi menzás cápasteak nagyon finom volt; kicsit persze halízű, ráfért a fűszerezés (hiszen tengeri élőlény).„Ezek tenyésztett halak, nem olyan drágák, például a cápa és a kardhal kilójának beszerzési ára 1500 forint – tudtuk meg az étterem szakácsától, Für Zsolttól.– Próbálkozunk mindig újdonsággal, ez áll mögötte. A cápahús halízű: van, akinek ízlik, van akinek nem. Roston elősütjük, fűszerekkel pároljuk. Ahogy a szelet méretéből látom, ezek 35-40 kilós cápák." A szakács azt is elmondta, törik a fejüket, hogy mi legyen a következő egzotikus étel.Körülnéztünk, fagyasztott cápasteak amúgy több hazai nagyáruház kínálatában szerepel. Lehet, hogy a gyros után meghódítja Győrt a cápahús?