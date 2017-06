Bulihétvége indul: győri retro nyárnyitótól a hegykői sörcsapolásig - ajánló

Várjuk fotóit, tudósítását a rendezvényekről a tudosito@kisalfold.hu címre!

Éjszakai járatok a nyárnyitón



A nyárnyitó koncert idején is ingyenes éjszakai járatokkal segíti az önkormányzat a résztvevők könnyebb hazajutását: 2017. június 17-én* (szombaton) (*esőnap: 2017. június 18., vasárnap) a résztvevők hazaszállítása céljából díjmentes éjszakai különjáratok indulnak.

Dunakapu tér megállóhelyről (az alsó rakpartról):

• 901 jelzéssel 23.20 órakor Sziget–Újváros–Pinnyéd útvonalon;

• 906 jelzéssel 23.20 órakor a 6-os autóbusz vonalán Sárásra, majd a 11-es útvonalán Bácsára;

• 907 jelzéssel 23.20 órakor a Mester utcán, majd a 7-es autóbusz vonalán Szabadhegyre, a Templom utca után a 6-os autóbusz útvonalán Kismegyerre;

• 917 jelzéssel 23.20 órakor a 17-es autóbusz vonalán Adyvároson keresztül a Zöld utcába;

• 22A jelzéssel 23.20 órakor Marcalvárosba;

• 922 jelzéssel 23.25 órakor a 22-es autóbusz vonalán Marcalvároson keresztül Ménfőcsanakra, gyirmóti betéréssel;

• 931 jelzéssel 23.20 órakor Gyárváros és Likócs (Íves utca) érintésével Győrszentiván, Kálmán Imre útra (Homoksori úti betéréssel).

Az éjszakai járatok részletes menetrendje a www.enykk.hu oldalról letölthető. A programok esetleges csúszása esetén az autóbuszok is később indulnak, megvárva a programok végét!



06. 17., szombat

Kapuvár

Ács

Várjuk fotóit, tudósítását a rendezvényekről a tudosito@kisalfold.hu címre!

Győr06. 17., szombatDunakapu tér, 20 óra(Esőnap: 06. 18., vasárnap,20 óra)A Négy Évszak Fesztivál ingyenes nyárnyitó koncertje a hagyományokhoz híven idén is fergeteges bulival várja a győrieket és a városba látogatókat egyaránt. A retró partin fellép: DJ Dominique, Első Emelet, Betty Love, Splash, Happy Gang, Hip Hop Boyz, Sub Bass Monster, Csordás Tibi, V-Tech, Zoltán Erika. Az estet hatalmas tűzijáték zárja.Nyúl06. 17., szombatAdy parkA változatos programban lehetőség van túrázni a nyúli dombvidéken, szerepelnek a helyi gyermek- és felnőttcsoportok, valamint fellép Peter Sramek, Foky, Opitz Barbara és a Digital zenekar. A sztárvendég: Keresztes Ildikó! Részletes program: www.nyul.hu06. 16–18., péntek-vasárnapVárkerület és Fő tér, Erdészeti MúzeumBor és néptánc – továbbá népzene, világzene, jazz- és szórakoztató tánczene a minőség jegyében!Házigazda együttesek: Sopron Táncegyüttes, Pendelyes táncegyüttes, Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI néptánccsoportjai, Kacagány-Szenior táncegyüttes, Testvériség néptáncegyüttes, Lajtha László Néptáncegyüttes, Fajkusz Banda, lövői zenekar, Figurás Banda. Meghívott vendégek: Csobolyó táncegyüttes (Győrújbarát), Csallóközi Néptáncegyüttes (Dunaszerdahely), Csali néptáncegyüttes (Somorja).16.30 óra: Hjami Big Band. 17 óra: Néptáncegyüttesek felvonulása, bemutatója.18 óra: Megnyitó – a SÜH és a Sopron FolkFest bemutatói.19 óra: Q-Jazz.20.30 óra: Ladánybene 27.14 óra: A Vackor zenekar gyermekkoncertje.15 óra: Nyugat-dunántúli szólisták bemutatója.16 óra: Sopron FolkFest – ifjúsági és gyermekcsoportok műsora.17 óra: Brass Line. 18 óra: Sopron FolkFest – gálaműsor I. 20 óra: Maria y Los Chicos.15 óra: Boka Színház. 16 óra: Nyugat-dunántúli szólisták bemutatója és Sopron FolkFest – gálaműsor II. 18 óra: A Köztársaság Bandája. 19 óra: Gypo Circus.06. 16–18., péntek-vasárnapNyárfa sor06. 16., péntek16 óra: A sörcsapolás kezdete. 16.30 óra: Q-Jazz. 18 óra: The Adolescens. 20.15 óra: Mongooz and the Magnet. 22.30 óra: Záróra.06. 17., szombat15 óra: Sörcsapolás kezdete. 15.30 óra: A Hegykői Tűzoltózenekar térzenéje. 17 óra: Ska Tunes. 19 óra: Takács Eszter és zenekara. 21 óra: Mörk. 23 óra: Záróra06. 18., vasárnap15 óra: A sörcsapolás kezdete. 15.30 óra: Present-Day. 17.45 óra: Intermezzo Latin Club. 20 óra: Gájer Bálint-koncert. 22 óra: Záróra.Várudvar, várárkok és nagyszínpadII. Végvári Hagyományőrző Napok06. 16., péntek16 óra: Ötszáz éves a reformáció – Történelmi konferencia a városházán. 19 óra: Ünnepi megnyitó. Végvári Mustra, koszorúzás a kapuvári hajdúk szobránál. 20 óra: Kóta Pál énekmondó és Juhász Balázs dudás előadása. 20.30 óra: A Kapuvár néptáncegyüttes előadása. 21 óra: A Hollóének Hungarica zenekar koncertje. 22.30 óra: Fáklyás felvonulás. 23 óra: Ütközet a Szent Anna hídnál.06. 17., szombat9 óra: Kiállításmegnyitó a múzeumban. 9–0 óra: Végvári élet a táborban. 10 óra: Felvonulás... hadba vonulás. 11 óra: A Szent László-legenda freskói. 12.45 óra: A gyepűvonal íjászai. 13 óra: Középkori székely harci bemutató. 13.30 óra: Kapuvári táncok. 14 óra: Vívás szablyával. 14.30 óra: Török–magyar sakkparti korhű viseletben, életre-halálra. 15 óra: Lovas harcászati bemutató. 15.30 óra: „Az végek vitézinek regrutája vala". 16 óra: Szulejmán hódoltatja a népet. 16.30 óra: Részegen a végeken. 17 óra: Huszárroham kopjával. 17.30 óra: Devsirme, a gyermekadó beszedése, avagy volt-e ilyen a hódoltságban. 18 óra: Hastáncbemutató. 18.30 óra: Csata a várárokban. 19.30 óra: Zoknicsata gyerekeknek. 20 óra: A Tabulatúra régizene-együttes koncertje, táncház. 21.30 óra: A Harcosok Táncosai tüzes bemutatója. 22 óra: Rockinger-buli kifulladásig.06. 18., vasárnap8–12 óra: Szablyaharcverseny. 9 óra: Szentmise, úrnapi körmenettel a keresztény tábornak a Szent Anna-templomban. 11 óra: A középkori székelység és fegyverzetük. 13 óra: Bor és élet a végeken. 13.30 óra: Középkori táncház. 14 óra: De ki az a Hany Istók? 14.30 óra: A Hanság Vívó Egyesület gyerek vívóinak bemutatója. 15 óra: Csata a várárokban. 15.30 óra: A rajzverseny eredményhirdetése, szablyaharcverseny eredményhirdetése. Hagyományőrző csapatok búcsúztatása. A csapatok ünnepélyes levonulása.Gyermek- és állandó programok, kézműves-foglalkozások, „Ilyennek képzelem Hany Istókot" – rajzverseny, kézművesvásár. Korhű keresztény tábor, török tábor és szultáni sátor várja a közönséget a várudvarban mindhárom napon.A kapuvári muzeális kiállítóhely (múzeum) a rendezvény ideje alatt nyitva tart és ingyenesen látogatható. Minden program ingyenes.HövejFalunapot és az elhunyt csipkevarrók emlékkiállítását rendezik meg szombat délelőtt tizenegy órától a községházán. Fellépnek: a vitnyédi néptáncosok, a Höveji Csipke Nyugdíjas Klub Dalkör. Fél kettőtől kerül sor az Osli Vadgesztenye Nyugdíjas Klub műsorára, fél háromtól a sztárvendég a Capuccinó együttes. Csikó Teodóra és Takács Zoltán előadásában operettslágerek csendülnek fel fél négytől, ezt követi a hetesrúgó verseny, öt órától pedig Ivánkovics Vanessza műsora. A tombolasorsolás hattól, a Story-bál nyolctól kezdődik. Napközben kísérőprogramok várják a vendégeket.VeszkényFogathajtó versenyt rendeznek szombat déltől a sportpályán. A verseny ideje alatt a gyerekeknek ingyenes pónilovaglásra lesz lehetőségük, a tombola fődíja pedig egy magyar félvér csikó.06. 16., péntekViator Apátsági Étterem és Borbár terasza, 19.30 óra(Esőhelyszín: Viator Apátsági Étterem és Borbár.)Stummer Márton Jazzquartet:Stummer Márton – gitárSebestyén Patrik – trombitaSárközi Péter – basszusgitárTanyi Péter – dobBelépőjegy: 5000 Ft/fő, amely az étterem gondosan válogatott alapanyagokból összeállított ételeinek alkalmi kínálatába, illetve itallapjáról történő fogyasztás árába beszámításra kerül! Belépés kizárólag előzetes jegyvásárlással.Jegyek kaphatók:• VIATOR APÁTSÁGI ÉTTEREM ÉS BORBÁR: H-9090 Pannonhalma, Kosaras-domb; +36-96/570-200; viator@viator.co.hu; www.viator.co.hu• BORTÁRSASÁG Győr Árkád: H-9027 Győr, Budai út 1.; +36-96/555-047, gyorarkad@bortarsasag.hu; www.bortarsasag.huTRANSZFER: A győri városháza mellől 18.30 órakor modern, kényelmes, légkondicionált autóbusz indul a rendezvényhelyszínre, majd a program után kb. 22 órakor vissza. A buszjegy ára bruttó 1500 Ft/fő/retúr.A helyigényeket a TriCollis Foglalási Központban, a +36-96/570-191-es telefonszámon vagy az info@osb.hu címen legkésőbb az érintett koncertet közvetlenül megelőző hétfőig kérjük előzetesen jelezni.Az idei rendezvénysorozat következő eseménye:A Pannonhalmi Jazzmajor bemutatja: Barabás Lőrinc Quartet, 2017. június 30., péntek, 19.30 óraHelyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belső kertjeBővebb információ: www.apatsagipinceszet.huFő u. 43.06. 17., szombat9 óra: Jóga Valent Maya Etka-jóga-oktatóval. 9.15 óra: Megnyitóbeszédet mond Csuka László alpolgármester úr. 9.30 óra: Zumba György Annamáriával. 9.45 óra: Csokiparádé egy csokigyárossal.10.30 óra: A Fouetté RG SE tánccsoport bemutatója. 11 óra: Ki mit tud? 13 óra: Az Ácsi MotoRacing Team SE bemutatója. 14 óra: Ökölvívó-bemutató Varga Lászlóval. 14.30 óra: Modellrepülő-bemutató – Ujvári Szabolccsal és Lázár Jánossal. 15 óra: A Zsebsün zenekar koncertje. 16 óra: A Tiamo tánccsoport bemutatója. 16.30 óra: A Gütyül Gang koncertje. 17 óra: Habparty. Folyamatos programok: ugrálóvár, csillámtetoválás, arcfestés, focikupa, pónifogat, kézműves- foglalkozások, íjászkodás, ügyességi játékok, Vitáris Etelka jóvoltából egy Case Ih Puma 165 CVX is megtekinthető lesz. A Családi Esélyteremtési és Önkéntes Ház programjai: érzékenyítő játékok: fehér botos akadálypálya, ügyességi feladat bekötött szemmel. Páros feladat: kétlábas toronyépítés. Ügyességi feladatok: Bólint rá! – fejelés másként, szárazföldi peca, Fújd el! tüdőkapacitás- és koordinációképességes feladat, célba dobás stb. A programok ingyenesek!Pápa06. 16–18., péntek-vasárnapA város több pontjánKoncertek, gyermek- és családi programok. Részletek: www.papaijatekfesztival.hu06. 16–18., péntek-vasárnapEsterházy-kastély udvara