Büdös az állat, csíp a szúnyog - A falura kiköltözőkkel az igények is megváltoztak

Lakossági fórumot tartottak nemrégiben Dunaszentpálon. Egy kiköltöző lakos ugyanis petíciót indított, s nagyjából huszonöt utcabeli aláírásával a jegyzőt kereste meg, hogy ne az utcájukon (a Diófa soron és a Rét utcán) keresztül járjanak a földekre a mezőgazdasági gépek. A traktorok többségét Várföldi Lajos, a mezőgazdasággal foglalkozó helyi Tebu Kft ügyvezetője működteti évtizedek óta. A fórumra aztán a petíció kezdeményezője mellett mindössze egy aláíró ment el, ellenben ott volt az agrárkamara megyei elnöke, igazgatója és jónéhány helyigazda. Az egy órás egyeztetésen végül (úgy tűnik) a kompromisszum győzött – ahogy Csontos Attila polgármester fogalmazott, az együttélés egyezség nélkül elképzelhetetlen. Eszerint továbbra is közlekedhetnek a traktorok, mezőgazdasági gépek az érintett utcákban, a gazdák pedig vállalják, hogy nem gyúrják le az útszéli füves részt, azt aszfaltcsíkot pedig megtisztítják a trágyától és a sártól.

Nálunk a traktorok kontra kiköltözők ügye körülbelül hat éve okozott kisebb feszültséget"

– emlékezett Nagy Imre Attila győrújfalui polgármester. Ez végül megoldódott, ám a településvezető szerint azt is tudomásul kell venni, hogy az igények megváltoztak. „A közösségi együttélés alapvető szabályairól helyi rendeletet hoztunk."Eszerint például füvet nyírni hétfőtől szombatig reggel nyolctól este hatig, vasárnap 10-től délig lehet.„Kulcskérdés az alkalmazkodás, hisz az ideköltöző sem ehet teljes kiőrlésű kenyeret a reggelijéhez, ha a traktoros nem hajt ki a földekre."Úgy tűnik, alkalmazkodnia az önkormányzatnak is kell, mert bár vélhetően az őslakosokat kevésbé zavarja a szúnyog, évtizedek alatt hozzászoktak a jelenlétükhöz, mégis földi gyérítőt vásároltak, hogy minél kevesebb panasz érkezzen.Már csak a nevében falu Győrújfalu? – kérdeztük.„Nem, de az tény, hogy itt már több a kiköltöző, mint az „őslakos" – reagált a polgármester. Olyan is előfordult az egyik alsó-szigetközi településen, hogy egy nemrégiben kiköltöző lakó azt panaszolta az önkormányzatnál, hogy több tucat ludat tart a szomszédja. Elmagyarázták neki, hogy az állatok már az odaköltözése előtt is ott voltak, s az illetőnek már a nagyapja is ludakat tartott. Egy másik településen pedig volt, akinek még lakhatási engedélyt sem szerzett, de a teraszáról már a csatorna partján lévő parlagfüvet fotózta, s a képekkel kereste a helyi hivatalt.A kompromisszum mindenesetre mindenki érdeke: kisebb településeken az óvoda az iskola vagy az önálló hivatal sorsa múlhat azon, hogy sikerül-e feltölteni odaköltöző gyerekekkel. Ők pedig a beilleszkedést gyorsíthatják meg azzal, ha jó kapcsolatot ápolnak az „őslakosokkal", hisz falun élnek – az ottani életforma minden velejárójával.