Brutális késelés a győri Árpád úton: 11 évet kapott a szerelmes férfi

Az 58 éves férfi letartóztatásáig közösen nevelte feleségével nagykorú autista gyermekét, a szerelmi viszony 2014 végén kezdődött a velük régóta egy társasházban élő, 26 évvel fiatalabb sértettel. P. Gábor és felesége 2015 márciusában adták be a válópert, a vádlott májusban eljegyezte a sértettet.A válás elhúzódott, így a sértett 2015 augusztusában megszakította vele a kapcsolatot, de a férfi kérésére 2016 januárjától többször találkoztak. Az utolsó alkalommal a nő azt is közölte vele, hogy van egy új kapcsolata. A tényállás szerint alsóneműre vetkőztek, ekkor a vádlott az elrejtett tőrkéssel szemből közepes erővel mellkason szúrta a sértettet, majd többször, közepes és nagy erővel hasba és ismét mellkason döfte a sértettet, aki vérzett, menekült. Kijutott a lépcsőházba, a vádlott utána ment és egy gitárral többször fejbe ütötte. Miután kijutott az utcára, egy parkoló autóban ülő házaspártól kért segítséget, akik mentőt hívtak, így sikerült megmenteni a sértett életét, akin életmentő műtétet hajtottak végre a kórházban. A vádlott összesen tizennégyszer szúrt, a nő metszett sérülést szenvedett a törzsén, mellkasán és karjain.A törvényszék korábban 11 év börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy a vádlott a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Mind a két oldal fellebbezett. Az ügyészség „eltúlzottan enyhének", a védelem „drákói szigorúságúnak" találta, mert „még befejezett emberölés esetében sem lenne enyhe." Szerencsére – mondta az ügyvéd – a sértett él.A bíróság az ügyésszel értett egyet abban, hogy ez a támadás egy kitartó szándékról tanúskodó, elhúzódó cselekménysor volt. S ha nem is érte el a különös kegyetlenség szintjét vagy az előre kiterveltséget, hajszál választotta el mind a kettőtől.Az ügyvéd, dr. Dankó Zoltán úgy látta, hogy bár a dúlt férfi nem hívott mentőt, nem is akadályozta meg, hogy párja elhagyja a lakást. „Ezzel azért vitatkoznunk kell – szögezte le dr. Zólyomi Csilla tanácsvezető bíró – mivel épp akkor sebesítette meg a késsel a sértett kezét, amikor menekülni próbált."„Ez a ember hatvanéves" – mondta az ügyvéd, s előadta: ötvennyolc évesen utolsó fellángolása lehetett védencének a viszony, fiatalabb párját eljegyezte, de a válás elhúzódott, a nő végül szakított s húsvétkor közölte, hogy mással randevúzik – utalt a jogász a kirohanás lelki okaira.A férfi sírva mondta el, hogy kiakadt, nem volt magánál, s ma józan ésszel fel nem fogja, hogy tehette ezt.