Brutál - A rokkant anyja orrát is eltörte a Győr környéki férfi, és még zsarolta is

Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt egy Győr környéki férfival szemben, aki éveken át bántalmazta, zsarolta rokkantnyugdíjas édesanyját és annak élettársát. A 34 éves férfi 2011 óta külön élt édesanyjáéktól, azonban továbbra is azt várta el, hogy rokkantnyugdíjas édesanyja fizesse számláit, önálló otthonának fenntartási költségeit, fedezze megélhetését. A sértettnek heti két alkalommal kellett 4.000-4.000 forintot a terheltnek átadni - közölte hétfőn a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.Mivel a sértettek nehezen tudtak kisebb összegeket is kifizetni, 2014-től a vádlott egyre agresszívabbá vált: bemászott a zárt kapun, édesanyját többször bántalmazta, a fejét ütötte, az orrát eltörte, sárral megdobálta, a sértett élettársát is ököllel bántalmazta, édesanyjáék házát is kővel dobálta, ablakát betörte.A vádlott 2016-ban folyószámlát is nyitott, hogy a sértettek arra fizessék be a követelt összegeket, amit a sértettek félelmükben meg is tettek, mert ilyen alkalmakkor a vádlott legalább nem kereste őket személyesen. Az elkövető a sértetteket rendszeresen szidta, kiabált velük, megöléssel fenyegette őket.Az ügyészség a vádlottal szemben 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntette miatt emelt vádat. A vádlottal szemben kiszabható büntetés mértéke 2 évtől 8 évig terjedhet.