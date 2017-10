Brüsszelig kapott szárnyakat a rábapatonai Ricsi

Kollár László győri származású vállalkozó a hétvégén örömhírrel érkezett a rábapatonai Sándor Richárdhoz. Az autista fiú családjával együtt Brüsszelbe repülhet, hogy ismerkedjen a belga főváros nevezetességeivel. Fotó: H. Baranyai Edina

Ahogy arról korábban beszámoltunk , édesanyja facebookos felhívására több ezer képeslap és utazással kapcsolatos ajándék érkezett Sándor Richárdnak 14. születésnapjára. Édesapjától megtudtuk, hogy cikkünk után a napi postai küldemény közel háromszorosára növekedett.

Az autista fiú boldogan fogadta az országból-világból felé áradó szeretetet. Fotó: H. Baranyai Edina

Az autista fiú boldogan fogadta az országból-világból felé áradó szeretetet. Öröme a hétvégén tovább sokszorozódott, hiszen különös meglepetéssel kereste fel a Sándor családot egy győri származású, speciális utazásokkal foglalkozó vállalkozó. Kollár Lászlót nagyon megindította, mikor olvasta, hogy a rábapatonai asszony milyen különleges meglepetést, képeslapáradatot szervez fiának.– A személyes indíttatás tovább erősítette az elhatározásomat, hiszen ahogy a kamasz fiú, én is október hatodikán születtem. Először úgy gondoltam, hogy az utazásaim során vásárolt képeslapokat ajándékozom oda, de ehelyett inkább nagyobbat gondoltam, és egy brüsszeli repülőutat és városnézést ajánlottam fel Ricsinek és a szüleinek – mesélte Kollár László. – Felvettem a kapcsolatot velük és a beszélgetésünkből kiderült, hogy a fiún kívül még három kiskorú gyermeket nevelnek, így mindketten nem utazhatnának Ricsivel, hiszen az itthon maradottakat nem lehet magukra hagyni. Így megtoldottam a felajánlást az egész család számára. A hétvégén, mikor a hírrel felkerestük őket, az arcukról valami különös, megilletődött mosoly sugárzott. Bevallom, én magam is meghatódtam az örömüktől. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy számomra ez volt az utóbbi idők legszebb születésnapja.

Transzferre lenne szükség

Ricsi brüsszeli útjához olyan támogatót keresnek, aki november 30-án térítés nélkül vagy kedvezménnyel tudná vállalni a Sándor család szállítását a reptérig, majd vissza a lakóhelyükre.

Sándorék november 30-án repülhetnek a belga fővárosba, hogy ott a nevezetességekkel ismerkedjenek. Az utazás hírét és körülményeit a szülők egy repülőmodell segítségével mesélték el fiuknak.– Először szinte hihetetlennek tűnt az egész. A köszönethez is szinte alig találtunk szavakat. Aztán utána tudatosult bennünk az egész, hogy valami új fog történni Ricsivel és természetesen velünk is – említette a családfő, Zsolt. – Reméljük, Ricsi jól fogja bírni az utat. Egyébként is szereti a repülőgépeket, gyakran csodálja miattuk az eget. Már beírtuk vele a naptárba a dátumot. Boldogok vagyunk és nagyon hálásak Kollár Lászlónak, hogy ilyen élménnyel ajándékoz meg bennünket.