Brains Szimfonik Győrben az Oscar-díjas producerrel, Balázs Ádámmal!

Pályafutása eddigi legkülönlegesebb zenei kalandjába vágott bele 2017-ben a Brains: szimfonikus zenekarral kiegészülve léptek fel a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében tavaly novemberben. Az előadásra néhány nap alatt fogyott el minden jegy, mindennemű reklám és promóció nélkül. A nagy sikeren felbuzdulva a zenekar úgy döntött, turnéra viszi a különleges műsort: a legnagyobb vidéki városok klasszikus zenei koncerttermeiben, színháztermeiben, valamint a Budapest Kongresszusi Központban is előadják idén novemberben és decemberben."Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk és nagyon sokan írták azt is, hogy már nem jutottak be a Müpába, vagy esetleg vidékről nem tudtak eljönni a fővárosi koncertre, pedig kíváncsiak lettek volna rá. Ezen fellelkesülve döntöttünk úgy, hogy amellett, hogy a fővárosban, a Kongresszusi Központban tartunk egy nagy szimfonikus koncertet, elindulunk egy országos turnéra is a szimfonikus zenekarral. Nem volt egyszerű a szervezés, hiszen a Brains tagjaihoz csatlakozott még több, mint 40 zenész, akikkel egyeztetni kellett, de végül összehoztuk, több vidéki nagyváros koncertterem is szerepel a turné állomásai között." - nyilatkozta a Brains zenekar frontembere MC Columbo, azaz Kéri András.Az új műsor különleges elegye a Brains koncertjeinek fékezhetetlen energiájának és a kifinomult, leginkább a Hollywood-i filmekre jellemző monumentális szimfonikus hangzásnak. Ez pedig nem véletlen: a koncert zenei producere Balázs Ádám, az Oscar-díjas Mindenki és az Oscar-díj jelölt Testről és lélekről című filmek zeneszerzője, aki maga is a filmes álomgyárban kezdte karrierjét. A koncerten természetesen valamennyi közönségkedvenc Brains dal felcsendül, csaknem ötven zenész előadásában.Győrött a Vaskakas Művészeti Központban látható majd a különleges műsor november 15-én, amire a jegyek fele már el is kelt.