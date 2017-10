Bővítenék a fizetős parkolást Győrben - térképen mutatjuk, hol

Egyre több helyen kell fizetni Győrben a parkolásért. Grafika: Kisalföld

„Nádorváros több részéről kerestek meg lakók azzal a problémával, hogy nem tudnak megállni otthonuk közelében, mert annyian parkolnak ott" – Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő ezt válaszolta a Kisalföldnek magyarázatként arra, miért kezdeményezte a választókerületében a fizetőparkoló-övezet bővítését. A folyamat hátterében az áll, hogy a Győrbe autóval érkezők közül sokan azokban az utcákban hagyják kocsijukat, ahol azt ingyen megtehetik.A belvárosi vagy ahhoz közeli nagyobb ingyenes parkolók (a Petőfi híd alatt és a Vas Gereben utcában) hamar megtelnek, így maradnak más városrészek, ahol emiatt szintén egyre több közterületre tehető ki a megtelt tábla. A képviselő-testület ezért szűkíti a díjmentes részeket. A legnagyobb változás 2012-ben lépett életbe, amikor január 1-jétől Győr-Sziget és Újváros, majd július 1-jétől Révfalu és Nádorváros egyes részeit, illetve néhány korábban kimaradt belvárosi utcát tettek fizetőssé. Egy évvel később újabb nádorvárosi utcákba telepítettekautomatákat.

Amennyiben a közgyűlés pénteken megszavazza Borkai Zsolt polgármester előterjesztését, két ütemben további szakaszokat vonnak ki az ingyenes övezetből. Jövő január 1-jétől a zsebükbe kellene nyúlniuk az autósoknak az Eszperantó utcában a Zrínyi és a Kálvária utca, a Kálvária utcában az Eszperantó és a Lahner utca, a Kálvária utca szervizútján pedig a Hunyadi és a Lahner utca között, továbbá a Honvéd utcában, a Lahner utcában és a Bem tér északi oldalán. Július 1-jétől válna díjkötelessé a várakozás a Kálvária utcában és szervizútján a Lahner utca és a 821-es főút között, a Babits utcában a Lahner és a Galamb utca között, a Galamb utcában, illetve a Bem tér nyugati és déli oldalán.Az előterjesztést vizsgálat előzte meg. Erre azért is szükség volt, mert a közúti közlekedésről szóló törvény szerint a parkolásért csak ott és olyan időszakban lehet pénzt kérni, ahol és amikor a járművek a parkolóhelyek átlagosan több mint 70 százalékát foglalják el. További feltétel, hogy a két óránál tovább parkoló kocsik aránya meghaladja az egyötödöt. A telítettség alapján a Vasút utcát is indokolt lenne fizetőssé tenni, de a szűk hely miatt ott nem jelölhető ki szabályosan parkolóhely.Az érintett utcák a III. övezetbe kerülnének. Ez azt jelenti, hogy hétköznapokon 8 és 18 óra között kellene fizetni a parkolásért – óránként 100 forintot –, szombaton és vasárnap viszont maradna az ingyenesség.Szigeti változásA győr-szigeti Semmelweis utcát már 2015-ben tervezték bevonni a fizetőparkoló-övezetbe, de akkor ezt nem tudták megtenni, mert a kétirányú forgalom miatt nem lehetett parkolóhelyeket kialakítani. Az utca időközben egyirányúvá vált, s január 1-jétől hétköznapokon ott is megszűnik az ingyenes várakozás.