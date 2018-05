Börtönőrökre támadt egy rab Győr-Moson-Sopron megyében

Egy Győr-Moson-Sopron megyei büntetés-végrehajtási intézetben 2017 nyarán megtámadta az őröket egy fogvatartott. A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat vele szemben - közölte a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészség hétfőn.



Az elkövetéskor 28 éves férfinak a vád szerint aznap szemcseppet akart átadni a zárkában az őr, akit a vádlott – minden előzmény nélkül - meg akart rúgni. Az őr azonban a rúgást hárította, visszalépett, majd őr társával együtt lépett be újra a zárkába. A vádlott ekkor a másik őrt is megtámadta, őt arcán meg is ütötte. Az ütéstől az őrnek a száján nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett.



A vádlott a cselekmény elkövetése előtt tizenkét alkalommal volt már büntetve, hivatalos személy elleni erőszak bűntettének megvalósításáért háromszor. Tettét erőszakos többszörös visszaesőként követte el. Vele szemben tíz év szabadságvesztés is kiszabható.