Borkai Zsolt megmutatta győri otthonát - Nincs kolbászból a polgármester kerítése - fotók

Már az első pillanatban meglepett Győr polgármestere, hiszen a város csendes mellékutcájába fordulva az járt a fejemben, hogy egy hatalmas villát kell keresnem, ehhez képest egy szép, átlagos nagyságú, háromszobás családi ház fogadott. Legnagyobb megdöbbenésemre kerítés nélkül.– Nem szeretem a bezártságot. Úgy voltam vele, egy kis kerítés teljesen felesleges, négyméteres betonmonstrumot pedig nem akartam. Egyébként a hátsó udvarom sincs elkerítve. Szerencsére még nem fordult elő, hogy idegenek fürdőztek volna a medencémben – mondta mosolyogva Borkai Zsolt, aki azt is elmesélte, mivel vezeti le a feszültséget, hiszen polgármesterként és MOB-elnökként van teendője bőven. – Van egy kis farmom, ahol pár csirkét, birkát és lovat nevelgetek, meg persze zöldségeket és gyümölcsöket termesztek. Nem nagy, de arra pont elég, hogy saját kertünkből származó ételeket tudunk fogyasztani. Őstermelő vagyok, de csak ritkán kereskedek, akkor sem a piacon kiabálom, hogy ˝friss a tojás˝. Nemrég adtam el három kiscsikót, a befolyt összeget pedig a farm ellátására költöttem.A sportvezető 14 évesen ismerkedett meg a lovaglással, azóta is rajong az állatokért. Lovas túrákat szervez a barátaival. – Ilyenkor teljesen nomád körülmények között pihenünk. Húst sütünk az erdőben, és ha éjszaka elnyom az álom, akkor a nyerget alakítjuk át párnává és sátor nélkül, a földön alszunk az állatokkal – monda Borkai, aki elmesélte, két gyermekének, a 25 éves Petrának és a 23 éves Ádámnak nem mindig könnyű, hogy apukájuk a polgármester. – Jár természetesen előnnyel is, ám szerintem inkább terhes az, hogy én ismert vagyok. Rengetegen azt hiszik, hogy számukra kolbászból van a kerítés is, csak azért, mert Borkai Zsolt az édesapjuk. De ez nem igaz, sőt, ötször annyit kell teljesíteniük, mert ha átlagos munkát végeznek, akkor megbélyegzik őket, hogy csak azért dolgozhatnak itt, mert apuka a polgármester.Petra már kirepült a családi fészekből. Győrben él, és rendezvényszervezőként dolgozik, míg Ádám műszaki menedzsernek tanul a győri egyetemen, a vágya pedig, hogy építészmérnök legyen. A Gyirmót tartalékcsapatában focizó fiú kétlaki életet él, ugyanis komoly párkapcsolata miatt hol itthon, hol a barátnőjénél tölti az estéket.– A legkellemetlenebb az, ha a családtagjaimon, elsősorban a feleségemen keresztül próbálják elérni, hogy intézzek el valamit. Kezdetben még zavarba jött a párom, és tőlem kérdezte, hogy mit csináljon ilyen szituációban. Mondtam neki, egyszerűen nemet kell mondani. Ha egy embernek segítesz, akkor mások jogosan kérdezgetnék, hogy nekik miért nem – fogalmazott Borkai, aki hozzátette: sokan azt hiszik, őt nem büntethetik meg, pedig ugyanúgy be kell fizetnie a parkolási bírságot, mint bárki másnak.