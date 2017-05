Borkai Zsolt: Győrnek azért is fontos az EYOF, mert összekovácsolja az embereket

A győriek képesek egynagy ügyért összefogni, megmutattuk Magyarországnak, hogy képesek vagyunk kiállni egy olimpiáért, még ha az ifjúsági is - mondta Borkai Zsolt polgármester a 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról (EYOF).



Az MTI-nek nyilatkozva Borkai Zsolt úgy fogalmazott, "a nagy gyermeket elveszítettük néhány hónapja, amikor a 2024-es pályázatot vissza kellett mondani, de a kisgyermek, az EYOF megmaradt, és itt van, a miénk". Ebből minden magyar ember kiveheti a részét, hiszen ez nem csak Győré, hanem egész Magyarországé" - tette hozzá.



Szerinte az olimpia az elmúlt időben Magyarországon nagyon sok kritikát kapott, s véleménye szerint helytelenül, rosszul állították be. "Ezúttal viszont itt van egy jó példa, hogy a győriek képesek egy nagy ügyért összefogni, együtt gondolkodni. Ezt nemcsak az EYOF kapcsán tapasztaltuk, és most ismét bizonyosodott. Megmutattuk Magyarországnak, hogy képesek vagyunk kiállni egy olimpiáért, még ha az ifjúsági is" - fejtette ki.

Borkai úgy fogalmazott, az EYOF-ot azért is érzi a magáénak, mert olimpiai bajnok, aki imádja a sportot, Győr polgármestereként tevékenykedik, emellett pedig azért is, mert az ifjúságról és egymás megismeréséről szól. Kitért rá, hogy a győriek is sajátjuknak érzik a július 23. és 29. között sorra kerülő EYOF-ot, amelyről az elmúlt években "soha egy rossz szó nem hangzott el".



"Legyen ez példa, és ha majd egyszer mégis úgy határozunk, mi magyarok, hogy nagy dolgot szeretnénk meglépni, akkor ne legyünk kishitűek, merjünk belevágni. Biztos vagyok benne, hogy a megfelelő hozzáállással el tudjuk érni, amit szeretnénk" - mondta.



Az EYOF a 14 és 18 év közötti fiatalok versenye. A győri eseményen tíz sportágban 130 versenyszámot rendeznek, és ötven országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak. Magyarországot 152 sportoló képviseli, ami rekordnak számít.



Borkai Zsolt kiemelte, Győrnek elsősorban azért fontos az EYOF, mert összekovácsolja az embereket, míg másik pozitívumként a fejlesztéseket említette. Mint elmondta, ezek többsége nem közvetlenül a sportról szól, hanem például az úthálózat és a különböző szolgáltatások fejlődéséről, mint például az egyetemi kollégiumépítés.



"Korábban is éreztem, hogy jó dolgokért küzdök, és próbálok minél jobban teljesíteni, hogy ez egy jó verseny legyen. Amikor a lángot a kezembe fogtam, eufórikus hangulat alakult ki, de szerintem nem csak bennem, hiszen megismételhetetlen dolog történt" - emlékezett vissza Borkai Zsolt a hétfői római lánggyújtási ceremóniára, amikor öt sportági nagykövet, a cselgáncsozó Karakas Hedvig, a kalapácsvető Pars Krisztián, az úszó Jakabos Zsuzsanna, a tornász Berki Krisztián és a kézilabdázó Görbicz Anita kíséretében átvette az európai olimpiai lángot az Európai Olimpiai Bizottságtól (EOC).



"A lángnak megvan a mítosza, a belső tartalma, az ereje, amitől az ember elérzékenyül. Ezt nem lehet megmagyarázni, a gátlások feloldódtak és szabadságérzés tölt el. Olimpiát nyerni is hatalmas dolog, de legalább úgy elérzékenyültem most is, mint amikor a dobogó tetején álltam" - hasonlította össze a két helyzetet az 1988-as szöuli ötkarikás játékok lólengésének bajnoka. "Amit mi átéltünk, remélem, egyszer átélheti Magyarország is."



Borkai Zsolt május elejéig vezette a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB). Mint mondta, az idő múlásával egyre jobban felszabadul, és túl tud lépni azon, hogy nem neki szavaztak bizalmat.



"Bár ezt nehezen éltem meg, annak ellenére is, hogy a sportolók megszokják a vereséget, de ez más. Mindent az olimpiai mozgalomnak köszönhetek, az életem nagy részét ebben töltöttem" - fejtette ki. Mint mondta, ez a választás számára egy nagy csata volt, amit elvesztett, de biztos benne, hogy az elkövetkező időszakban számos esetben újra győzni fog.



"Tudok mit kezdeni a felszabadult idővel, előre tekintek, hiszen van egy szép feladatom, egy város vezetése, ami egy csoda dolog. Most az életem egy szép ciklusa lezárult, de néhány év múlva már teljes örömmel fogok visszatekinteni erre a hét évre, ami - azt hiszem, bátran állíthatom - a magyar sport számára sem volt csúnya időszak. Ha mindig ilyen lesz, vagy akár még ennél is egy kicsit jobb, akkor boldog leszek" - mondta Borkai Zsolt.