Borkai Zsolt, Győr polgármestere is elbúcsúzott Palotai Károlytól

„Mély megrendüléssel értesültem róla, hogy Palotai Karcsi bácsi a mai napon örök nyugalomra tért. Egy fantasztikus embert veszítettünk el, aki családapaként, olimpiai bajnok sportolóként, játékvezetőként és igazán szerethető, kedves emberként is nagyon fog hiányozni nemcsak Győrnek, hanem egész Magyarországnak. Palotai Károly igazi példakép volt, aki örökre beírta magát a magyar sporttörténelembe. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012-ben Győr Város Díszpolgára címmel tüntette ki, 2014-ben a magyar sport Prima Primissima díjjal ismerte el munkásságát, az UEFA pedig 2016-ban életműdíjat adományozott számára. Győr városa fájdalommal búcsúzik attól a kiváló embertől, aki mosolygósan járt-kelt a sportrendezvényeken, mindig volt egy-egy kedves szava a fiatal generáció tehetségeihez, és amíg egészségügyi állapota lehetővé tette, aktívan részt vett Győr sportéletében, és boldogan népszerűsítette a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált is a városban. Egy legenda távozott most közülünk, akinek emlékét Győr városa örökre megőrzi. A családnak, barátoknak őszinte részvétemet fejezem ki. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Palotai Károlyt saját halottjának tekinti.

Nyugodj békében Karcsi bácsi! Isten Veled!"