Borkai Zsolt beolvasott a busztársaságnak a győri közgyűlésen

Borkai éles kritikát fogalmazott meg a volántársasággal szemben, ebben a kérdésben összhangban volt a kormányzó oldal és az ellenzék. Fotó: Mészáros Mátyás

A hulladékgazdálkodási napirendi pont volt az első, ahol képviselői hozzászólás szakította meg a szavazáscunamit. A Kisalföld is megírta a problémát, amit az ellenzéki oldalról most Varga Márk kérdésként tett fel: Mi az oka annak, hogy a veszélyes hulladékokat – festékes, higítós, egyéb dobozokat – a hulladékudvarokban nem lehet lerakni?A választ Sági Géza, a Győr-Szol elnök-vezérigazgatója adta meg: először a bácsai égető miatt kellett szüneteltetni az átvételt (az égető szokásos karbantartása miatt), később azonban a közszolgáltató mondta ki, hogy a veszélyes hulladékok kezelésével járó pluszköltségeket – éves szinten 15-17 millió forintot – a továbbiakban már nem kívánja fedezni. „Egy nonprofit kft-nél egy ilyen összeg jelentős, korábban elbírta ezt a gazdasági társaság, de a végtelenségig nem mehet. Ezért alakult meg a nagytérségi társulás." Az optimista jóslat szerint fél évben belül lesz megoldás a helyzetre.

Varga Márk ugyanebből a beszámolóból még idézve a likviditási problémákat és a munkaerőhiányt is előhozta, az előbbiről Sági Géza azt mondta, hogy jelen pillanatban ilyen probléma nincs (bár évközben valóban volt); munkaerőt – kukarakodót és gépkocsivezetőt – azonban valóban alig találnak. „Járat emiatt nem marad ki, de lehet, hogy bizonyos helyekre később érünk oda. A munkaerő-kölcsönzést is be kellett, be kell vetnünk."A buszos előterjesztésről keddi számunkban már írtunk, cikkünkből az is kiderült, hogy Győr többet hajlandó fizetni jövőre a volántársaságnak. Cserébe azonban – s erre az ellenzéki oldalról Neupor Zsolt és Juhász István is egyértelműen célzott – a szolgáltató is jobb szolgáltatást, fűtött, s nem beázó buszokat nyújthatna. A társaság jelen lévő vezetője ugyanakkor nem ígért ilyet: „Változatlan járműösszetétellel biztosítjuk a szolgáltatást" – ábrándította ki hallgatóságát.Itt jött el az a pillanat, amikor Borkai Zsolt is egyértelművé tette: „Ha mi szolgáltatást vásárolunk, akkor elvárjuk a magas színvonalat." Nem először fogalmazta meg a győri polgármester ebben a kérdésben a kritikáját, de most éles és egyenes volt a volántársaság vezetője felé: „A világon sehol nincs olyan, hogy a megrendelőnek – jelen esetben az önkormányzatnak – mondja azt a szolgáltató, hogy akkor lesz magasabb színvonalú a szolgáltatás, ha majd vesz új buszokat. Ez a helyzet csak azért állhat elő, mert egy társaság van a piacon, nincs konkurencia, valós versenyhelyzet a közbeszerzés kiírásakor."Ezt követően a képviselő-testület valóban megszakítás nélkül megszavazta az előterjesztéseket. A napirendi pontok előtt Borkai Zsolt köszöntötte még az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál győri sportolóit, sportvezetőit, s átadta nemzetiségi díjakat. A testület készülhet a karácsonyra.