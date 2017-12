Borkai: Győr 20 milliárdot költött fejlesztésre

Húszmilliárd forintot költött Győr fejlesztésre idén – jelentette be Borkai Zsolt győri polgármester a sajtó képviselői számára megrendezett évzárón hétfőn.



Az eseményt az olimpiai sportközpontban tartották: a helyszín apropóját az adta, hogy ott kiállítás nyílt a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról, s egy fotóalbumot is bemutattak a sportrendezvényről. A politikus megemlítette, hogy a felépült létesítményeket az elmúlt hónapokban sok fiatal és család vette birtokba.



Borkai Zsolt sikeresnek nevezte a város 2017-es esztendejét, s nem csak az EYOF miatt. Szerinte a helyi gazdaság szintén jól teljesített, amit mutat, hogy az önkormányzat idei helyiadó-bevételei már elérték a 25 milliárd forintot, s az összeg még nőhet december végéig.



A városvezető az egyik legfontosabb fejlesztendő területnek a közlekedést nevezte, de szót ejtett az óvoda és bölcsődeberuházásokról, valamint a győri szociális hálóról is. Külön köszönetet mondott alpolgármestereinek, munkatársainak, valamint Kara Ákos államtitkárnak, győri országgyűlési képviselőnek a sok segítségért. A polgármester végül azt jelentette be, hogy 2018. február 17-én nagyszabású sportbált rendeznek.