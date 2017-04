Bőnyi rendőrgyilkosság: kommandósok kísérték a házához Győrkös Istvánt

Ma reggel 7 órakor Bőnyben Győrkös István házához kivonult a nyomozóhatóság. Úgy tudjuk ugyanis, hogy helyszíni bizonyítási eljárást foganatosítanak. A helyszínre kihozták most először az előzetesből magát a gyanúsítottat is, akit kommandósok kísértek a házához.Nem sokkal 7 óra előtt megérkezett a felesége is, ő természetesen nem gyanúsítottja az ügynek, de nyilvánvalóan szükség van a bizonyításhoz az ő jelenlétére is, hiszen szemtanúja volt az október 26-i lövöldözésnek.A helyszínre érkeztek ügyvédeik, (Győrkös Istvánnak és feleségének is külön jogi képviselője van) és itt van Dr. - Dr. Zamecsnik Péter ügyvéd is, aki az elhunyt rendőrnyomozót, Pálvölgyi Pétert képviseli.A művelet a házon belül zajlik, a helyszínen lévő tudósítóink annyit azonban már láttak, hogy a helyszínre megérkezett az igazságügyi orvosszakértő is, ezt tovább erősíti azt az információnkat, hogy minden bizonnyal a végzetes lövöldözést kívánják rekonstruálni.A ház előtt a rendőrség szalaggal kordonozott, ezért a helyiek is nézik, és nyilvánvalóan beszélik, hogy mi történik a hónapok óta teljesen üres és kihalt házban.Tudósításunkat folytatjuk. Nyitóképünk illusztráció.