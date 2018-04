Bőnyi rendőrgyilkosság - miért törte ki a TEK a meglőtt üvegajtót?

A TEK-es akció



Amikor a gyilkosság történt, hosszú órákig semmit nem lehetett tudni arról, mi van a lelőtt rendőrrel, s a házában magát elbarikádozó Győrkössel. Most a tanúvallomásokból kiderült: öten mentek be először a lelőtt nyomozóért, aztán pedig ugyanez a csapat (egy másikkal kiegészítve) ment tovább a beljebb lévő szobába, a vádlotthoz. Nem azonnal hatoltak be, először egy robotot küldtek be, amelynek felvételeiből látták, hogy Győrkös félig fekvő pozícióban, az ágynak dőlve ül. Az elején azt tudták, hogy egy AK gépkarabély van nála, de az akció során észrevették, hogy a combján egy marokfegyver is hever. Az akciót irányító győri TEK-esnek többször fel kellett szólítania Győrköst, hogy a fegyvereket úgy tegye maga mellé, hogy azt már ne érhesse el. Mint kiderült, nem bíztak meg Győrkösben, aki azt hajtogatta, hogy nem bírja már megtenni (mert meglőtték). Olyan csapdát sejtettek, amelyben a vádlott lelöveti magát a rendőrökkel egy dicső halál reményében. Aztán amikor a Kalasnyikovot is letette, azt már olyan szakszerűséggel tette – mondta a bíróságon az eljáró rendőr –, ahogy csak azok tudják, akiket erre kiképeztek. Mint egy katona.

A Szombathelyi Törvényszék tanúkihallgatásra a Győrkössel 2016. október 26-án telefonon beszélő „túsztárgyalókat", illetve azokat a terrorelhárítókat (TEK) idézte be, akik Pálvölgyi Pétert, majd a nyomozó megölésével vádolt Győrkös Istvánt a házból kihozták. Érdekességek, legalábbis olyan részletek, amelyek egy civilnek furcsának tűnnek, mindkét esetben kiderültek.A tárgyalók esetében például az, hogy a Győrkössel folytatott beszélgetés hanganyagát harminc napig tárolták (ahogy szokás), de utána egyszerűen megsemmisítették. Csak emlékeztetőt írtak róla. Nem volt senki tehát, akinek eszébe jutott volna, hogy a nyomozás során esetleg fontos lehet, hogy Győrkös rögtön a lövöldözés után a vele tárgyalókkal miről beszélt, mit mondott. Például azt, hogy „rendőrrel szemben nincs önvédelmi helyzet".A hanganyag elengedésére az egyik magyarázat az, hogy emberölési ügyről van szó – ezt kell bizonyítani, s erre kell megdönthetetlen tényadatokkal szolgálni. Az érem másik oldalán viszont elhangzik az az érv, amit a vádlott maga mondott ki, hogy „egy bolti lopás felvételét is megőrzik, egy ilyet meg nem?".De nem is ez a kérdés indukálta a legnagyobb feszültséget a tárgyalás során, hanem az, amikor a TEK-es akció került terítékre. Azzal, ahogy Pálvölgyi Pétert, illetve később Győrkös Istvánt a családi ház két különböző helyiségéből kihozták a kommandósok, nem volt senkinek semmi problémája.Azzal azonban igen, hogy amikor mindezen már túl voltak, miért kellett a lövöldözés helyszínén (az előszobában) azt az üvegajtót betörni, amelyen több lőnyom is látható volt? A védelem egy percig sem tagadta, minimum furcsa számára, hogy egyetlen más ajtót sem törtek be a TEK-esek, csak azt az egyet, amelyen szerintük fontos nyomok voltak.Az akcióban részt vevő terrorelhárítók sem nevezték szakmailag kikezdhetetlennek (s most udvariasan fogalmaztunk) az üvegajtó betörését. Tény, hogy ezzel megváltoztatták a bűntény helyszínét. Fotó azért készült az eredeti állapotról is, ahol még látszanak a golyónyomok. A tanúvallomásokból az is kiderült, hogy a házban több tucat – „nagyon sok" – kommandós és rendőr tartózkodott Győrkös elfogása után is még egy darabig, ami a nyomrögzítést szintén nem segítette. Aztán jött a parancs, hogy akinek nincs dolga, az menjen ki.De magyarázatot is tudtak adni arra, hogy a budapesti TEK-es miért ütötte ki az ajtóüveget. A magyarázat lényege az volt, hogy bár valóban úgy tudták, hogy az addigra kivitt Pálvölgyin és Győrkösön kívül már senki nem tartózkodik a lakásban, de nekik egy ilyen akció után még ugyanúgy át kell vizsgálniuk a terepet. Mintha fegyveres lenne még valahol. Döntés kérdése, hogy a terrorelhárító hogyan bizonyosodik meg arról, hogy az üvegajtó mögötti gardróbszobában van-e valaki. Az igaz, hogy minden vitás kérdést megelőzhetett volna, ha mégsem üti ki azt, de megtette. Ezt sem hibának, sem szakmaiatlannak nem lehet nevezni, de az is tény, hogy a beidézett győri TEK-es tanúk szakmai magyarázatot nehezen tudtak volna adni a miértre.Talán az eddigiekből is kiderül, hogy Győrkös két védőüdvédje ott folytatta csütörtökön, ahol szerdán abbahagyta. Sok kérdés hangzott el tőlük a tanúkhoz, s bár még csak most jön a nagy csörte a szakértőkkel, azt leszögezhetjük, megdolgoznak a pénzükért. Ritkán látott részletességgel kérdeznek rá mindenre, s ez egy idő után feszültséget gerjeszt. Szerdán ők és a házkutatásban részt vevő rendőrök (lásd: Feküdt Peti széttárt karral – Kisalföld, 2018. április 26., 1–3. oldal); tegnap a nyomozó ügyészség és a védelem nézett egyszer-egyszer farkasszemet egymással. Az ügyészség tárgyalási stratégiája eddig úgy tűnik az, hogy ők a két vádpontra, az emberölésre és a tiltott fegyvertartásra fókuszálnak, ennek részleteiről kívánnak legfeljebb egy-egy csörtébe belemenni.A tárgyalás júniusban a már nevezett szakértők meghallgatásával folytatódik, s a bíró ismét beidézte a betegsége miatt most tanúskodni nem tudó Győrkös István feleségét is. A vádlott egyébként a tárgyalás során az őt akkor megbilincselő TEK-esnek megköszönte, amit érte tettek. „Mert különben elvéreztem volna."