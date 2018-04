Bőnyi rendőrgyilkosság - Győrkös tegnap nem tett vallomást, a tárgyalás ma folytatódik

A 2-es tanú nyolcat lőtt

Később lesz fontos

Kísérti őket az a nap

Nem vallott, kérdezett

Nemzeti Arcvonal



Győrkösnél azért tartottak házkutatást, amiért a Nemzeti Arcvonal több tagjánál is: közösség tagja elleni erőszak előkészületének vétsége és tiltott fegyvertartás gyanúja miatt nyomoztak. Az ügye a gyilkosság miatt vált külön

, amely megrázó részletekkel sokkal inkább szolgált, mint a kikezdhetetlen bizonyossággal, hogy mi történt 2016. október 26-án Bőnyben. A Pálvölgyi Péter rendőrnyomozó meggyilkolásával vádolt férfi védőügyvédei – ahogy számítani is lehetett erre – kérdések sorával készültek, s ezek a rendőrtanúkat találták meg.A tragédiával végződő házkutatás minden érintettjét (szemtanúját) beidézte a Szombathelyi Törvényszék tanácsvezető bírája a tárgyalássorozat első napján. Győrkös István felesége egészségi állapota miatt nem tudott eljönni tanúskodni, maga a vádlott úgy tűnt, fizikálisan jó állapotban van; de nála számolni kell azzal is, hogy 78 éves.Maga a bűntény ismert, mint ahogy az is, hogy a vádlott állítja, nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert; a vád ugyanakkor az, hogy elsőként ő (vagyis Győrkös István) adott le sorozatlövést, s ebből egy golyó a nyomozót halálosan megsebesítette. Ezt követően tűzpárbaj alakult ki, Győrköst ekkor lőtte hasba az egyik rendőr.Az 1-es, 2-es és 3-as rendőrtanú közvetlen munkatársa volt, s együtt vett részt az akcióban Pálvölgyivel, s azt el kell mondani, hogy nyilatkozataik egybecsengenek: a házkutatásban nem volt partner Győrkös, kutyával fenyegetett, ők mégis bementek a kertjébe, majd a házába, meglátták a vádlottnál a fegyvert, Pálvölgyi szólt, hogy tegye le, ekkor sorozatlövést hallottak Győrkös gépkarabélyából, az 1-es tanú (egy női nyomozó) kimenekült a szobából és telefonált, a 2-es számú tanú nyolc, a 3-as pedig egy lövést adott le a vádlottra.Győrkös két védője tucatszám ostromolta kérdéseivel a rendőröket: hány lőszert táraztak be induláskor, milyenek voltak a látási viszonyok a lőpárbaj előtt és közben, valóban csak megérzésből lőtt-e a 2-es tanú az elején, s ezért gondolta azt, hogy esetleg ő lőtte le „Petit"; s miért biztosak abban, hogy mégsem így történt?Számos olyan kérdés is elhangzott, amelyekről a védők azt mondták, ezeknek később lesz jelentőségük. Az biztos ugyanakkor, hogy egy-egy ponton elbizonytalanították és láthatóan fel is dühítették a tanúskodó rendőröket. Néhány személyeskedő visszaszólás is akadt, a rendőrök szavaiból nyilvánvaló volt az üzenet: soha ilyen szituációba nem kerültek, nem is akarnak többé; s aki ilyet nem élt még át, annak kérdései legfeljebb okoskodásnak tűnnek.Ami a tanúvallomásokból szintén kitűnt: a rendőrök tudták, hogy kihez és miért mennek, azt is, hogy minden bizonnyal fegyver(eke)t találnak, s bár rossz megérzésük volt (erről leginkább a 2-es tanú számolt be), mégsem számítottak arra, ami történt.Az 1-es rendőrtanú például a héttáras lőszertartóba csak ötöt töltött be, s amikor ennek a miértjét feszegették a védők, a nyomozónő ingerült kérdéssel vágott vissza nekik: Mert ha hét lőszer van benne, akkor Peti még él? A védői kérdések előbb burkoltan, majd nyilvánvalóan feszegették azt a lehetőséget, hogy esetleg a nyomozónő is használta-e a fegyverét, de mind a három tanú, s a fegyverszakértői vizsgálat is azt húzta alá, hogy nem.A bíró egy ponton arról kérdezte a házkutatáson szintén részt vevő (s most tanúskodó) tűzszerész-osztályvezetőt, amit az eset után sokan felvetettek: ha olyan házkutatásra mennek, ahol tűzszerészre is szükség van, mert lőfegyvert gyanítanak, szokták-e a TEK segítségét kérni? A válasz lényege az volt, hogy hol kérik, hol nem. „Sok száz házkutatáson voltam, de ilyen soha nem fordult elő" – mondta a tűzszerész.Az is nyilvánvaló volt, hogy annak a napnak az emléke, s mindaz, ami ott történt, beleégett a nyomozók emlékezetébe. A legmegrázóbb a 2-es tanú elmondása volt, amikor arról beszélt, hogy ugyan nyilvánvaló volt számára, hogy kollégája szinte biztos, hogy nem él, mégis visszalopózott az egyik tűzszerésszel a lövöldözés helyszínére, az előszobába. „Ott láttam Petit, hanyatt feküdt, karjai széttárva... láttam a sapkáját, a sérülést is. Tudtam, sajnos, hogy meghalt."Most a bíróságon elhangzott, a telefonjával felvételt készített, hogy az érkező erősítés (a TEK-esek) tudják, mire számítsanak. Még egy utolsó feladat várt rá a helyszínen: a hordágyon kihozott bajtársa övéről lecsatolni a fegyvert. „Akkor láttam, hogy még csak ki sem csatolta a tokot..."Győrkös István vallomást ugyan nem tett, de aktív résztvevője volt a tárgyalásnak. Szinte minden tanúhoz volt kérdése, a legérdekesebb az volt talán, amikor a 3-as tanútól, aki korábban hivatásos katona volt, azt kérdezte, öt méterről őt hogy nem találta el, ha tapasztalt lövész? (Egyszer, a kinti ajtóból Győrkösre lőtt a 3-as tanú, ahogy írtuk is.) A válasz egyébként az volt, hogy ilyen szituációban egy amerikai rendőr is tízből egyszer találja csak el a célpontját.A tanúvallomások a vádhatóság állításait összességében alátámasztották, egy olyan pont volt, amelyről egyetlen rendőr sem beszélt, de a vád fontos része. Ők nem mondtak olyat, hogy Győrkös a sorozatlövés után még átugrotta volna a haldokló Pálvölgyi Péter testét. Márpedig néhány méterrel arrébb kellett kerülnie (ha előtte a vád szerinti helyről lőtte le Pálvölgyit) alig egy-két másodperc alatt, hogy ott érje a lövés, ahol a rendőri golyónyomok is vannak. Pillanatfelvételek ugranak csak be nekik: Győrkös áll a fegyverrel, illetve összegörnyedve látják. Mozgásról senki nem beszélt.A három rendőrtanú még egy dologra nem tudott válaszolni. Hol és hogyan állt Pálvölgyi Péter a szobában? Mindegyikük azt mondta, a célszemélyre koncentráltak, Peti kiesett a látókörükből. Csak akkor érezték, hogy nagy a baj, amikor hiába szólították: „Jól vagy, Peti?" – senki nem válaszolt.A tárgyalás ma folytatódik. Győrkös István helyszíni tárgyalást is kért, azt mondta, ott minden kérdésre válaszolni is fog.