Bölcsődét építenek, járdát újítanak fel Veszprémvarsányban

Hevesi Tamás lép fel a falunapon



A veszprémvarsányi falunapot július 14-én tartják. A sztárvendég Hevesi Tamás lesz.

Németh Csaba polgármester a Kisalföldnek elmondta: a beruházásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból nyertek el 76 millió forint európai uniós támogatást. A költségek ennél magasabbnak ígérkeznek, meghaladják a 100 millió forintot. A különbséget az önkormányzat saját erőből állja. Az elöljáró kifejtette, hogy az új intézmény 12 férőhelyes lesz és nemcsak Veszprémvarsányból, hanem a környező falvakból is fogad majd gyerekeket. Az épület a tervek szerint január közepére készül el, s a nyitást 2019. április-májusra tervezik.Az önkormányzat emellett még egy pályázaton szerepelt sikerrel, a Belügyminisztériumtól kapott 15 millió forintot a Kossuth utcai járda felújítására. A burkolat nagyon rossz állapotban van, így megérett a rekonstrukcióra. A fejlesztés végösszege eléri a 20 millió forintot, így a falu ötmillió forintot saját forrásból tesz hozzá a költségekhez.Németh Csaba elmondta azt is, hogy a belügyi tárcához idén is nyújtottak be pályázatot, ezúttal a Horog utca felújítására.További hír még a községből, hogy a napokban lesz a végellenőrzése a Sikátor közigazgatási területén, a veszprémvarsányi és a sikátori önkormányzat közös tulajdonában lévő régi szemétlerakó évekkel ezelőtt megvalósult rekultivációjának. A beruházás több mint 16 millió forintos összköltségének 90 százalékát, 14,5 millió forintot sikeres európai uniós pályázat révén biztosította a két település, az önrészt pedig tulajdoni hányaduknak megfelelően fele-fele arányban fizették. A munkálatok során a hulladékkal szennyezett területet felszámolták és véglegesen lezárták, majd füvesítésre és őshonos erdősáv telepítésére került sor.