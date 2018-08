A BMW Debrecenben egymilliárd euróból épít gyárat. Több mint ezer emberrel kezdi meg az autógyártást, s bár ez csak évek múlva várható, a munkatársakat már 2019. év elejétől toborozzák. Az Audiban Kelet-Magyarországról ingázó munkavállalók is dolgoznak. Ők most visszamennek? A kérdést akár komolyan is vehetjük.