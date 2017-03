Bezárt a Patio Győrben a Baross úton - Senki sem vette meg az éttermet

Felszámoló értékesítette volna az étterem több mint felét



A Patio étterem és cukrászda tulajdoni hányadának több mint felét, berendezésekkel és felszerelésekkel már 2015 decemberében egy csurgói székhelyű felszámoló értékesítésre hirdette meg. A 1086 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség 588/1086 tulajdoni hányadának irányára (akkor még) 350 millió forint volt. Ez a tulajdonrész 588 négyzetméter területet ölel fel az egész ingatlan alapterületéhez viszonyítottan.



Ebből a pince mint egy 218 négyzetméter, a földszint mintegy 20 négyzetméter (mely tulajdonképpen az étterem bejáratnál lévő folyosó, és lépcsőfeljáró előtti rész), míg az emelet 351 négyzetméter alapterületű. Értékesíteni azonban sem akkor, sem később, 215 milliós irányáron sem sikerült, jelentkező sem volt rá.



Az adós a budapesti székhelyű, felszámolás alatt lévő Belvárosi Ingatlanforgalmazó Kft, melynek telephelye a győri Baross utcai címre bejegyzett étterem. Végrehajtási joga volt erre az ingatlanra többek közt egy pénzintézetnek és a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóságának is.

A Patióval szemközti padon ült szerda délelőtt közel tucatnyi asszony, mindannyian az étteremben dolgoztak keddig. Semmilyen előjelét nem észlelték korábban a történteknek, múlt hét elején még a szokott módon bejött a tulajdonos hozzájuk. A dolgozók szemében most ott a bizonytalanság, aki teheti, hamarosan új állás után néz, hisz a padon is azért ültek, mert a könyvelőtől várják a papírjaikat, hogy megszűnjön a munkaviszonyuk az üzemeltető céggel. Nem tudják, mi lesz a fizetésükkel, tizedikén kapnának bért, kérdés, hozzájutnak-e a márciusban ledolgozott munkanapok utáni járandóságukhoz. Volt, akinek még maradt benn holmija az étteremben: a megegyezés szerint telefonálnia kell a megadott számon, s kiviheti azt, ami az övé. A Patio ajtajára kiírták, melyik biztonsági cég őrzi keddtől a vendéglátóhelyet, a teraszról kipakoltak, kívülről jól látszik, hogy bezárt a hely, így a vendégeket sem éri meglepetés a bejáratnál.

Korábban írtuk

Kedden - főként a vendégek számára váratlanul - bezárt Győr egyik patinás étterme, a Patio. Információink szerint többek közt családi tragédia, a tulajdonos halála áll a háttérben.Az alkalmazottak úgy tudták, remélték, hogy ennek ellenére tovább működik az az étterem, de kedden nyitás után nem sokkal összecsomagoltatták holmijaikat, majd kiküldték őket az utcára. Úgy tudjuk, lefoglalták a létesítményt, majd "lakatot tettek" a vendéglátóhelyre.Nyitóoldali kép forrása itt