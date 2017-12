Beteg lányával él 10 négyzetméteren, 61 ezer forintból

Sztojka József értelmi fogyatékos, szívbeteg lányával él.

Az Iszkápa köz egyik kis udvarán álló aprócska házikóban már nagyon várnak minket. Belépve körülnézünk: a sarokban kicsiny kályha, a televízió alatt lavór, egy szekrény, ennyi a berendezés. Körös-körül vakolatlan téglafal. A 69 éves Sztojka József így él értelmi fogyatékos, 42 éves lányával együtt egy tíz négyzetméter körüli lakrészben.Az írástudatlan férfi nyugdíja 28 ezer forint, lánya 33 ezer forintot kap kézhez, ebből gazdálkodnak. A férfi 13 gyereket nevelt fel, felesége már elhunyt. József gyógyszerekkel teli zacskókat mutat, lánya szívbetegsége, a férfi öregkorra elhatalmasodott nyavalyáinak kezelése sok pénzt emészt fel. Lesz helye a Jóakarat hídján keresztül érkezett adományoknak, a 150 ezer forintnak.

„Összedőlt az a házikó, ahol korábban laktunk – meséli József –, ezért felhúztuk ezt, de a bevakoltatására vagy éppen a szigeteltetésére már nem jutott pénz. Erre is fordítunk a most kapott összegből. A nagyobb rész azonban élelmiszerre, gyógyszerre és tüzelőfára fog elmenni. Köszönöm szépen az adományt, nem tudom, mi lenne most enélkül velünk..."