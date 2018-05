Beteg kisfiút segít nyereményével a győri Beledi Márta

Az interjú után Beledi Mártának szinte első dolga volt kimenni a természetbe újabb képeket készíteni. Fotó: Béres Márton

A Ravazdon készült kép lett április legszebbje. Fotó: Beledi Márta



Fotózz a naptárunkba!



Várjuk az észak-dunántúli régió legszebb pillanatait. Olvasóink alkotásaikat a palyazat@kisalfold.hu e-mail-címre küldhetik minden hónap első napjától az utolsóig, de figyeljenek rá, hogy a levél ne legyen nagyobb 10 MB-nál. A legjobb képek felkerülnek a kisalfold.hu-ra, a havi győzteseket pedig 10 ezer forinttal is megjutalmazzuk. Ezekből aztán elkészítjük a régió 2019-es naptárát. A levélben mindenképp írják meg, hol készült a fotó, illetve elérhetőségüket is adják meg.

A győri Beledi Márta fotóját találta legszebbnek a Kisalföld zsűrije áprilisban. A sürgősségi osztály munkatársa unokáit fotózza és tájképeket készít legszívesebben, de lovardában is állandó vendég. Ha egy szépség szembejön vele, biztos megörökíti.„Vidd, kislányom, próbálkozz" – valahogy így kezdődött Beledi Márta fotóskarrierje édesapja filmes gépével. Az ő képe nyerte a Fotózz a naptárunkba! pályázatunk áprilisi fordulóját.„Régen még be kellett osztani, mire megy el a film, születésnapokat lehetett megörökíteni, kirándulásokon maximum egy- két kép készülhetett. Az osztálykirándulások állandó fotósa lettem, miután sokat nézegettem a családi albumokat otthon" – mondta el lapunknak a sürgősségi osztályon diplomás ápolóként dolgozó hölgy.Beledi Márta legszívesebben tájképeket készít, de van két unokája, számára ők a tökéletes alanyok a gyerek- és babafotózásra. Illetve a Rodeo Ranch ördöglovasainak legjobb pillanatait is ő kapja lencsevégre.„Mindenhova fényképezőgéppel megyek, még a boltba is. Egyszer mikor bevásárolni indultam, elvonult előttem a teljes cirkusz állatokkal, a hátukon ugráló artistákkal... És csak a mobilom volt kéznél. Azóta biztos, hogy nem hagyom otthon a gépemet" – emlékszik nevetve.Mivel általában éjjel dolgozik, a délutánokat szánja hobbijának. Elmondása szerint öt óra utáni szűrt fényekben lehet a legszebb képeket lőni. „Sokat járunk kirándulni, hol egy barátnőmmel, hol fotóstársakkal. Egyik kedvenc úti cél a Bakony. Ilyenkor aztán gyakran hangzik el a mondat, »a Mártit elvesztettük«, mert ha szembejön velem akár csak egy szép fűszál, már le is fekszem és megörökítem. Amikor a győztes kép készült, Nádasdi Zoli fotós hívott el, hogy »találjunk valamit«. A pipacshoz, repcéhez még korán volt. Ravazd környékén aztán messziről észrevettük, hogy ott fehérlik valami, le is csaptunk a lehetőségre" – avat be bennünket Beledi Márta, aki rengeteg képet küld a Kisalföldnek. Az onkológia és a Híd utcai rendelő tárgyalójának falain is ott díszelegnek művei.A legszebb áprilisi fotóért járó 10 ezer forintot pedig jótékony célra ajánlja fel. „Pintér László Zalán még csak egy kisgyerek, de daganatos megbetegedéssel küzd. Szakmámból adódóan tudom, mennyi kiadással jár a gyógyulásáért való küzdelem. Anya és nagymama lévén pedig bele sem merek gondolni, milyen borzalmas lehet a családjának. Budapestre járnak kezelésekre, remélem, ezzel egyik útjukat tudom fedezni."