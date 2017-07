Beteg gyerekekért bringáznak Győr környékén - a tét 8 millió forint

Tekerjen a munkába! kampányunk korábbi cikkeit ide , ide , ide , ide, ide ide kattintva olvashatják el. éskattintva olvashatják el.

A tavalyi siker után az egyik magyarországi gumigyártó idén isa "Tekerd jobbra" névre hallgató közösségi kampányát. A résztvevők június 10. és augusztus 31. között digitális sebességmérőkkel km-eket gyűjthetnek kerékpározás közben, legyen szó munkába járásról, hétvégi kirándulásról. A bringázás jótékony céllal történik, a tét 8 millió forint."14 tagunk van, egyetlen bringásunk heti átlagban legalább 250-270 km-t teker" - kezdte Vock Balázs a gici sportegyesület vezetője. A kerékpárosok nem csak versenyeken és edzéseken halmozzák a km-eket, többen közülük két keréken járnak munkába. Várallyai László és Marosvölgyi Csaba egy héten háromszor hajnali 4 órakor kel és 5 órakor már a 82-es főút győri szakaszán található benzinkútnál találkoznak. Természetesen bringával."Csaba munkahelye Pannonhalmán van, így összekötjük a hasznost a kellemessel. Kismegyeren át Sághalomalja és Pázmándfalu érintésével két keréken érkezünk Pannonhalmára, ahol a reggeli tekerés csúcspontjaként 10 százalékos emelkedőn mászunk az Apátsághoz" - mondta Várallyai László, aki Ausztria leghíresebb kerékpáros rendezvénye, a Salzkammergut Trophy maratoni távján több száz indulót leelőzve 62. helyen végzett a napokban. Laci az Apátság "meghódítása" után rögtön indul vissza a kisalföldi megyeszékhelyre, hisz 8 órától őt is várja a munka. Marosvölgyi Csaba a pannonhalmi munka után késő délután tér vissza két keréken Győrbe.Marosvölgyi Csaba a pannonhalmi munka után késő délután tér vissza két keréken Győrbe. Ferenczy Tamás eddig 1700 km-t gyűjtött az alapítványnak. A fiatalember Felpéc és győri munkahelye között egy héten háromszor ingázik kerékpárral. Keöd Ágoston is tagja a csapatnak, róla részletesenlapunkban nyár elején. Ágoston Győrszemere és Hanságliget között teker munkába és felfrissül a napi 90 km bringázástól.A csapattagok közül tizenketten idén is útnak indulnak megyénkbőlaugusztus 20-án. Így a Mosoly Alapítványnak még garantáltan sok-sok km-t szednek össze. "A tengerre tekeréskor egyetlen nap alatt 6000 km-t gyűjtünk úgy, hogy az elkövetkező három és fél hétben sem fognak pihenni a kilométerórák" - búcsúzott Vock Balázs.