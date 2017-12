Bérli egykori tulajdonát

Egy 16 éves autista gyerek mellett négyórás állást találni délelőttönként (míg iskolában van) szinte lehetetlen. Sok kört futott, s erre jutott Domonkosné Kovács Éva. Enélkül viszont a havi bevételükből nem, vagy csak alapvető dolgokról való lemondással tud kijönni anya és fia. „Bevételeinkből nem tudjuk fedezni kiadásainkat, életminőségünk csökkent, gyakorlatilag a napi megélhetésért küzdünk" – mondta a gyermekét egyedül nevelő asszony, akinek a Lapcom Média Alapítvány támogatását vittük. Fia, Bálint gyógyszeres kezelés alatt áll, gondozása sok kötöttséggel jár, egyedül nem tud közlekedni, állandó felügyeletet igényel.

Ingatlan az eszközkezelőnél

Idén október végéig országosan 41 ezer 572 ingatlan felajánlását fogadta be a nemzeti eszközkezelő. A szándéknyilatkozatok alapján 33 ezer 735 ingatlant már megvásároltak, a NET-program hozzávetőleg 150 ezer személy lakhatását már biztosította, hiszen a végrehajtási eljárások a szándéknyilatkozatok beérkezésétől szünetelnek. Havonta mintegy 100 ingatlant ajánlanak fel az eszközkezelőnek.

„Ez egy mókuskerék, állandó küzdelem, amit nehezít, hogy korábban svájci frank hitelesek voltunk. Hatmilliót vettünk fel, amíg bírtuk fizettük. Végül 13,5 milliós tartozásnál zárták le a hitelt, s vette meg a lakást a nemzeti eszközkezelő. Most tőlük béreljük havi 11 ezer forintért" – idézi fel Éva. Még öt évig lehetősége lenne visszavásárolni, mindössze 4,2 millió forintért, s az egy új esélyt adhatna mindkettejüknek. Az asszony úgy számol, ha újra övé lehetne a lakás, az akár a „fedezetet", beugrót jelenthetne Bálintnak egy otthonba, lenne értelme elindítani a pályázatot. Erre most esélyük sincs, hisz a kiadásaik miatt nullszaldóra sem mindig jönnek ki hónap végén. „Lakásrezsi, buszbérlet és a gáz nagyjából havi 90 ezer forintot visz el, s ebben még nincs benne az élelmiszer, s a gyógyszerek." Éva egészségi állapota ugyanis sokat romlott az elmúlt években, többek közt cukorbetegként injekcióznia kellene magát, ám előfordult, hogy ezen spórolt. Ápolási támogatás, családi pótlék, gyerektartás – mindössze ennyi áll a bevételi oldalon. „Havonta körülbelül 60 ezer forinttal többre lenne szükségem, hogy kijöjjünk a pénzből. Ezért kellene részmunkaidős állást találnom reggel nyolctól délig."A gondok csőstül érkeznek a családhoz. Nemrégiben elrepedt a kádjuk, minden fillért kuporgatva kicseréltették. Azt azonban egy szakvélemény szerint rosszul szerelték be, így ez is reped a 90 kilogrammos Bálint alatt, „a szaki meg már Ausztriában dolgozik és elérhetetlen. Nem szeretném még egyszer eláztatni az alsó szomszédot, de nem tudom, miként oldom meg az újabb kihívást."