Bérlakásokkal csábítják a dolgozókat Győrbe

„Ismét léptünk egyet előre" – kezdte dr. Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem rektor-helyettese a szerdai sajtótájékoztatón. A rendezvényen a győri Mobilitást Elősegítő Bérlakás Mintaprogramot mutatták be, ami a Buda út 12. és a Cuha utca 18–20. szám alatti épületek újfajta hasznosítást jelenti. Ezekben az ingatlanokban 80 bérlakást alakítanak ki a győri vállalatokhoz érkező dolgozók számára. „A program a város, az egyetem és a gazdasági szereplők együttműködésével valósul meg" – hangsúlyozta a rektorhelyettes.



Borkai Zsolt, Győr polgármestere elmondta: sokat gondolkodtak azon, hogyan tudnák enyhíteni a munkaerőhiányt a térségben és arra jutottak, hogy erre nincs egyszeri megoldás, számtalan ötletre van szükség. „Az egyik út, hogy biztosítsuk azoknak a családoknak a lakhatását, akik megtalálták itt számításukat. Azt szeretnénk, hogy a családokat ne kelljen szétszakítani a munka miatt, hanem együtt költözhessenek" – magyarázta a polgármester.



A gazdasági szereplők képviseletében Mersich Gábor, a Nemak Győr Kft. gazdasági igazgatója beszélt. „A munkaerőhiány a gazdaság minden ágában megjelenik és több cégnél is ez a fejlődés gátja. A program által Győr is gazdagodik, hiszen egész családok érkeznek, amelyek minden tagja győri lesz, itt fog állást keresni" – mondta.

Végül Pintér-Péntek Imre, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hozzátette, a jelenlegi munkaerő már nem elég a régió további fejlődéshez, ezért is fontos, hogy a bérlakásokkal megoldják az itt munkát vállalók lakhatását.