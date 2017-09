Bérlakás mintaprogram Győrben a Széchenyi egyetemmel

A mintaprogram keretében a város stratégiai céljainak megfelelő, a térség ipari partnereinek igényeit kiszolgáló konstrukció kialakítására kerül sor a partnerek együttműködésében. Az Egyetem nyílt pályázatot írt ki az ingatlanok hasznosítására, melyen a győztes pályázó a StaffHouse Zrt. lett. A Cuha úti kollégium egyik lakásába költözik egy pár, Erns Pál és Szivek Tímea, akik Székelyföldről érkeztek Győrbe.



Egy nyugat-magyarországi székhelyű munkaerő-kölcsönző cég toborzott a környékükön, több magyarországi munkalehetőséget felajánlva. A férj elmondta: „Tudtuk, hogy Győr nagyváros, ahová sok ipari cég települt le, azt is megtudtuk, hogy a régió legnagyobb városa, amely az erőteljes iparosodás ellenére csodálatos belvárossal, régi épületekkel, büszke történelmi múlttal rendelkezik. Ezek mind vonzóak voltak a döntésünk szempontjából.



Korábban Angliában is dolgoztunk, de ott drágák az ingatlanok, a szállást a munkáltatók általában nem biztosítják, és közelebb is vagyunk az otthoniakhoz." Elmondták, hogy kiválóan érzik magukat, valamint, hogy ezzel a szálláslehetőséggel nagy nehézséget nem okozott az átköltözés, mert a munkáltató által szervezett busszal érkeztek, a mai világban pedig a netes kommunikációval a kapcsolatot is fenn tudják tartani a családdal.



A Cuha úti kollégiummal beindított bérlakásprogramtól pedig azt várják, hogy hosszú távon a győri léthez, munkához élhető és fenntartható körülményeket biztosít majd, és remélik, hogy hozzánk hasonló munkakereső párok, családok tudnak és fognak ide érkezni.