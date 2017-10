Benzinkutat akart kirabolni, majd a rendőrök elől menekült a gyarmati férfi - 15 évet is kaphaz

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség három bűncselekmény elkövetése miatt nyújtott be vádiratot azzal a férfival szemben, akiegy Győrhöz közeli városban.Az akkor 28 éves, álarcot viselő férfi közepes fokban volt ittas, amikor kevéssel éjfél előtt a benzinkúthoz hajtott azért, hogy azt kirabolja. A vádlott a gáz-riasztó fegyverből két lövést adott le a levegőbe a követelése nyomatékosítása érdekében, de a kútkezelők nem adtak át neki semmit, ezért elmenekült a helyszínről.Menekülése során az egyik benzinkutas követte, majd négy rendőrautó is üldözte. Győrben az úttest forgalmi irányait elválasztó padkákon is áthajtott és a forgalommal szemben haladt, a szemből érkező autósokat fékezésre kényszerítve, az életüket veszélyeztetve. Az elkövetőt végül a rendőrautók állították meg.Az előzetes letartóztatásban lévő vádlottat az ügyészség közúti veszélyeztetéssel, ittas állapotban elkövetett járművezetéssel és fegyveres rabláskísérletével vádolja. A büntetési tétel a halmazati szabályok alapján 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés.