Bemutatták Győr logóját, a város december 20-ig pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre - videó

Várják a véleményeket

A győri önkormányzat reprezentatív közvélemény-kutatást végeztetett az elmúlt hetekben az Európa Kulturális Fővárosa pályázattal kapcsolatban 1500 győri megkérdezésével. Emellett igyekeznek minél több lakos véleményét megismerni kérdőív segítségével is, amely kultura.gyor.hu oldalon is kitölthető.

A városvezetés februárban jelentette be, hogy Győr megpályázza a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet, amelyet egy brit és egy magyar település viselhet abban az évben. Az első lépések egyikeként szlogen- és logópályázatot hirdettek. Az előbbire 198, az utóbbira 38 ötlet érkezett a március közepi határidőig. A nyerteseket szerdán mutatták be.A zsűri – amelyben többek között a városháza munkatársai, Fekete Dávid alpolgármester, Grászli Bernadett múzeumigazgató és a Győr+ média grafikus szakemberei vettek részt – a legjobb szlogennek Chappon Mátéét találta. Ő angolul az „Enjoy the flow" mondattal pályázott, amelynek jelentése nagyjából „Élvezd a sodrást". Domanyik Eszter, a városháza szóvivője elmondta: ezt a külföldi kommunikációban használják majd, míg itthon a nyertessel közösen a „Pezsegj a várossal" szlogent választották, amely azonban még nem végleges. A győztes logót Kókai Szilárd tervezte, aki egy dekorcégnél dolgozik. Mint elhangzott, mellette szólt, hogy egyszerre fejez ki eleganciát, dinamizmust, s illik a szlogenhez is, bár a két első helyezett korábban még csak nem is találkozott egymással.„Régóta foglalkozom hobbiszinten tipográfiával. Tudtam, hogy olyan logót szeretnék, amelyben nincs semmilyen ikon, csak a betűk, amelyek kifejezik a város lendületét" – fejtette ki Kókai Szilárd. Chappon Máté arról beszélt, hogy vízépítő mérnökként olyan szlogenre törekedett, amely utal a város folyóira, az áramlásra a sodrásra, amely „visz minket a művészetek, a kultúra felé".Domanyik Eszter kiemelte: a nyertes logó kiválasztásánál lényeges szempont volt, hogy színesben, fekete-fehérben, háromdimenziós és animált verzióban is jól használható legyen.Fekete Dávid alpolgármester azt hangsúlyozta: a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím többek között azért fontos Győrnek, mert az idei Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál után újabb víziót jelentene a városnak. A pályázatot december 20-ig kell benyújtani, s elképzelhető, hogy akkor – már a tartalom ismeretében – új logót és szlogent választanak. A politikus lapunk kérdésére elmondta: a pályázatkészítés időszakában a lakosság véleményét, javaslatait minél szélesebb körben szeretnék megismerni, ezért például idősklubokban, ifjúsági programokon, workshopokon igyekeznek minél több ötletet begyűjteni, júniusban pedig Európa Kulturális Fővárosa napot tartanak majd.200 ezer forintot kapott a nyertes logó, és 100 ezret a nyertes szlogen kitalálója.